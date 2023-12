Las angustiantes horas de la familia de menor de 15 años víctima de feminicidio en Cali

Llevarla a conocer el alumbrado navideño del Bulevar del Río de Cali fue la última promesa que Genaro González le hizo a su hija, Michel Dayana, antes de que esta fuera hallada sin vida y con los miembros de su cuerpo escondidos en las basuras, baldes y llantas de un taller automotriz del barrio San Judas Tadeo, ese que hoy vive estremecido por el atroz feminicidio de esta menor de 15 años.



Sobre las 12 de la noche del 8 de diciembre, luego de cuatro horas de una incesante búsqueda por el vecindario de la calle 23 entre carreras 42 y 44 de este barrio del suroriente caleño, la evidencia de la desaparición de la menor de sus cuatro hijas llenó a González de la horrorosa sensación de que no solo ya no irían el próximo domingo a ver las luces de navidad -tal como se lo había prometido- sino que algo muy grave le había pasado a Michel.



"Estoy destrozado", dice, mientras toma aire para controlar las lágrimas y continuar con la reconstrucción de los hechos. Cuenta que la última vez que vio a su hija, el jueves de velitas, llegó de trabajar más temprano de lo usual porque habían planeado salir a cenar a la casa de los padres de la madrastra de Michel Dayana, en el barrio El Poblado.

Establecimiento donde fue encontrada la menor. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

"Llegué sobre las 7:25 de la noche. Todos los días, cuando ellas están durmiendo, les dejo plata para que ellas compren su desayuno y el mecato. Cuando veo, ella no había cogido el billete. Entonces lo dejé sobre el mesón y cuando ella lo vio me dijo que quería comprar unos dulces", comenta.



No fue, finalmente, don Genaro quien la mandó comprar alimentos. Fue la vecina de la familia quien al percatarse que Michel se preparaba para salir por dulces, le pidió que le trajera un 'Frutiño' y una libra de papa antes de que jamás regresara.



Pablo Aristizábal es el dueño de la tienda "Los paisas". Él atendió a Michel Dayana minutos antes de que saliera de nuevo a la calle y cayera en las manos del vigilante del taller identificado como Harol Andrés Echeverry, por cuya captura las autoridades han ofrecido 100 millones de pesos.

La comunidad hizo un altar a la niña, mientras buscan al sospechoso de matarla. Foto: Juan Pablo Rueda EL TIEMPO/Redes sociales

"Es imperdonable lo que hizo ese tipo", comenta Aristizábal, quien asegura que los macabros hechos que sucedieron a escasas tres cuadras de su establecimiento no han dejado dormir a su hija y tienen consternada a toda su familia.



"Con tanta pólvora ese día, nadie escuchó nada", comenta una de las vecinas que arrimó este sábado a la tienda. "Ese pobre Genaro buscó a la niña toda la noche", recuerdan otros.



Y es que tras ver cómo pasaban los minutos y su hija no contestaba el celular, Genaro González se vio ante el desespero y no tuvo más remedio que salir y comenzar a preguntar por Michel con una imagen de ella en sus manos.



"Después de timbrar, timbrar, y timbrar, Dayana apagó el teléfono. Eran las 8:30 y cuando vi que no llegaba dije "a mi hija le pasó algo". Ella siempre vuelve cuando le piden un favor", sostiene Genaro.

En ese constante ida y vuelta preguntando, el padre de la menor cuya historia conmueve al país se vio frente a frente con el feminicida. Dos veces le preguntó si había visto a la niña que estaba en la foto y dos veces se negó el guarda del taller que está a tan solo cuatro casas de distancia, en la misma calle, de la vivienda de los González. "Yo no la he visto", le dijo.



"Cuando estábamos buscando, siempre tuve el presentimiento de que algo pasaba ahí", dice Angie Carolina Rodríguez, esposa de Genaro y madrastra de Michel Dayana, al referirse a la puerta negra del taller donde fue encontrado el cuerpo por las autoridades.



Pues bien, las sospechas sobre ese lugar aumentaron cuando se convirtió en el punto ciego de los videos de las cámaras de seguridad que están instaladas en algunas casas de la calle.



Tras pedirle a los vecinos que le dejaran ver las grabaciones, todas las imágenes mostraron el camino que Dayana siguió desde que salió de la tienda "Los paisas" en dirección a su casa, pero ninguna pudo captar el momento en el que se acercó al taller, el cual estaba en medio del recorrido que debía hacer para llegar a su hogar.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón Moreno, aseguró que la hipótesis de la institución es que Michel Dayana fue engañada para entrar al establecimiento donde fue asesinada después.

Las autoridades tras el levantamiento están en el sitio evitando alteraciones del orden público Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

"A su retorno a la residencia, al parecer, fue ingresada a este taller bajo la modalidad de engaño", dijo Gualdrón.



Sin embargo, la confirmación del lugar del crimen solo llegó hacia las 9 de la mañana del viernes. Hilary González, una de las hermanas mayores de Michel, cuenta que muy temprano, como cualquier otro día, llegaron cinco trabajadores del taller mecánico, incluyendo el administrador.

Al parecer, al ingresar estos vieron que el lugar se había convertido en una completa escena del crimen. "Cada que volvíamos a pasar por ahí a preguntar si habían visto a una niña se entraban rápido", sostiene Hilary.

En ese momento ya era de día y aún estaba Harol Andrés Echeverry. Sin la presencia del padre de Michel, que se había ido a poner la denuncia por desaparición en la Fiscalía, la hermana y una amiga que la acompañaba pudieron apreciar heridas, sangre e hinchazón en el rostro del vigilante.



"Estaba aruñado, tenía un puño en el ojo, el labio mordido; estaba todo ensangrentado. Eso fue una lucha, los carros estaban hundidos, mi hija era muy fuerte y seguramente batalló hasta el final con él", afirma Genaro.



Para él, tras ver que no podía dominarla, el guarda le tuvo que haber asestado un golpe contundente con alguna herramienta pesada. "Si yo hubiera estado ahí y hubiera visto esas heridas, ese man no escapaba", agrega el papá, pues cuando se lo cruzó era de noche y no logró detallar las lesiones del asesino.



Siguiendo la línea que los hechos que describe la familia, el sospechoso deterioro físico de Echeverry se sumó a otra señal que terminó de confirmar todas las alertas. Uno de los trabajadores del taller le confesó a una vecina que "algo raro" había pasado y que era mejor que llamaran a la Policía.

Harol Andrés Echeverry había cumplido parte de una condena por acceso carnal violento en menor. Foto: Suministrada

Enseguida, Hilary llamó a una patrulla de la Policía para inspeccionar el lugar y fue cuando está entró que el vigilante se fugó en la motocicleta marca Discover de placa EQP 37D perteneciente a la empresa dueña del taller.



Una vez ingresaron, se encontró lo que tanto se temía: restos del cuerpo de la menor perfectamente lavados y escondidos en llantas, canecas de basura y baldes de agua. "Seguramente iba a sacar todos uno por uno disimuladamente", expone el padre.



Según cuenta la comunidad, Harol Andrés Echeverry había llegado hace aproximadamente cinco meses para trabajar como vigilante del taller. "No era de aquí", dicen. Aseguran que, si bien no era cercano a nadie, de vez en cuando ofrecía su mano para algún favor que le pidieran los vecinos.

Altar de Michel Dayana González en el barrio San Judas. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

Además de su plena identidad, EL TIEMPO estableció que es un militar retirado que estuvo adscrito al Distrito militar No. 38 de la antigua sexta brigada de Ibagué. Asimismo, autoridades locales le dijeron a este diario que el sujeto ya tenía antecedentes por acceso carnal violento en menor de 14 y ahora se indaga si se desplazó de Ibagué de donde es oriundo a Cali por conductas similares.



Mientras las instituciones encargadas aceleran la búsqueda del presunto feminicida, la familia González se tiende con desolación en el andén a la salida de su casa. Allí han llegado tías, amigos y conocidos a dar su apoyo. También los medios de comunicación se acercan para preguntarles por Michel, de quien recuerdan su pasión por el dibujo, el gusto por el Rap y su vocación para estudiar medicina.



Entretanto, la comunidad del barrio San Judas Tadeo ya ha depositado flores, velas e intenciones afuera del taller donde se apagó la vida de Michel Dayana González, no solo para su recuerdo, sino para que la familia encuentre justicia lo más pronto posible.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI