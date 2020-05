El feliz retorno de 130 colombianos que estuvieron atrapados en India

"Esta es una historia feliz. No todo es zozobra e incertidumbre. Por eso, aunque las historias solidarias y de bondad no sean tan prioritarias como las de urgencia manifiesta, te compartimos este gran logro, este gran regalo en tiempos de pandemia", escribió Alex Betancur, quien se convirtió en uno de los voceros para lograr el viaje desde India a Colombia..



La mayoría de viajeros llegó de visita o negocios en ese país del sur de Asia, en límites con China. La crisis por el coronavirus los sorprendió en ese país, que el 25 de marzo y hasta el 3 de mayo confinó a sus 1.300 millones de habitantes para enfrentar un contagio que deja 85.940 casos y 2.752 muertes.

Impulsado por su emoción de volver a Colombia, Alex Betancur se convirtió en el narrador del regreso "como quien va de paseo a conocer por primera vez el mar"



Este colombiano salió de su casa a principios de enero. El sueño, según narra, era recorrer en bicicleta la cordillera del Himalaya. Fue un plan que concibió durante un año y medio en compañía de su amigo Luis Guillermo Londoño.



Los dos habían ido en bicicletas hasta la Patagonia. Betancur cuenta que leyendo e investigando fueron detallando que la mejor época para hacer el viaje era en invierno. Y, en compañía de Luis, dejaron a San Antonio de Prado, en Antgioquia para conocer un lugar lleno de magia.

Luis Guillermo Londoño y Alex Betancur, en el recorrido. Foto: Archivo particular

Alcanzaron a recorrer 5.000 kilómetros pero empezó la cuarentena del país cuando llegaron a Chandigarh, una ciudad administrada por el gobierno federal y localizada a 245 kilómetros de Delhi, capital India.



Estaban a más de 3.500 kilómetros de la ciudad china de Wuhan, donde se originó la pandemia del coronavirus. Una distancia apreciable pero que no resultó suficiente ante un virus inatajable.

Los días fueron pasando y las restricciones se volvían más pesadas, aunque la mayor carga era el paso de los días deincertidumbre. Betancur y Londoño quedaron entre más de un centenar de colombianos que pedían el retorno.



Los llamados para que el Gobierno de Colombia interveniera en su repatriación salieron también desde un hotel en Nueva Delhi, donde permnanecieron varios integrantes de un viaje de turismo.

Solicitud al Gobierno nacional para ue les ayude a regresar a Colombia. Foto: ELTIEMPO

En un video, un joven expresaba: "Soy uno de los 129 colombianos atrapados en India. Estamos en un país realmente dificil, por tener 1.300 millonee personas Hay un alto contagio, estamos bien de salud pero en cualquier momento nos puede pasar algo. Hacemos respoosables al Estado coobmano porque no nos ha llegado ningun tipo de respuesta. Solicitamos un vuelo humanitario".



Pero uno de los incovenientes estaba en los costos del viaje de regreso.



"Le estamos pidiendo ayuda a la Embajada y al Ministerio de Relaciones Exteriores,Cancilleria para que nos faciliten un vuelo humanitario o un corredor humanitario", decía una familia que viajó desde Cali.

Betancur recuerda que diseñaron un mapa con la ubicación de los colombianos en India. Decía que los mensajes de los colombianos "tienen rostro, nombre, familia y sueños por cumplir, su pasaporte dice que son colombianos, cantan vallenatos, bailan bambuco y salsa, ven los partidos de la selección y se ponen la mano en el corazón cuando suena nuestro himno. Solo piden una cosa: #VolverACasa",



Uno de los colombianos resultó agredido por policías cuando salió de su hospedaje a buscar agua, "La situacion acá cada dia es más compleja, siendo este uno de los paises mas amables ya hay xenofobia y descriminacion Lo que pedimos es que nos permitan regresar a casa", escribía un viajero.

Un picnic a la colombiana en tierras indias, dice Alex Betancur, Foto: Alex Betancur

Desde comienzos de esta semana los rostros de los atrapados empezaron a cambiar porque aparecía una luz y esta vez no era un espejismo. La Embajada de Colombisa propició el transporte para llegar al aeropuerto.



El cónsul Carlos Piñeros acompañó el proceso de organización del retorno.

B<etancur, quien empezó a grabar todos los momentos del regreso, escribió que "la esperanza intacta, el cuerpo sano y la mente más fuerte. Viajar te acerca a la humildad, te hace más sensible, te libera y te alimenta. Cuando viajas sientes como si tuvieras otra oportunidad de reinventarte. Y cada viaje se convierte en una prueba para la vida y la estabilidad emocional".



Asegura que "la Pandemia nos ha enseñado que la rutina en nuestro diario vivir debe ser un tesoro y no un castigo. Gracias médicos por cuidarnos. No olvidaremos nunca sus atenciones y el rico arroz con leche de cada semana. Salliendo a la luz, rumbo a Delhi luego de 55 días de cuarentena"



No pocos colombianos siguen en India y Betancur espera que se les favorezca, "Que hermoso es amar nuestro presente. Y que estas horas no sean de ansiedad, sino de otras formas de explorar nuestros sentidos. 🇮🇳✈️🇨🇴 Las paredes y el encierro pueden impedir muchas cosas, pero la imaginación elevará nuestros ojos al infinito!!!".



Del viaje dice que "será como cuando de niños o jóvenes hacíamos nuestro viaje para conocer por primera vez el mar, nuestros ojos se llenaban de ilusiones azules e infinitas!!!!".