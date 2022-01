Hay preocupación en las autoridades de Cali y el Valle del cauca por el impacto del cuarto pico de la pandemia del covid-19 en la región.



A diario trabajan en un panorama donde se empiezan a presentar congestiones en centros médicos y hospitalarios, así como en los espacios para la toma de pruebas para determinar el contagio.



(Le puede interesar: Puntos móviles de vacunación llegarán a los colegios de Cali)

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, manifestó que en varias unidades de atención de servicios han presentado altos niveles de congestiones, aunque tienen la posibilidad de atender a más pacientes.

Facebook Twitter Linkedin

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle Foto: Archivo particular

“Hemos tenido colapso en la Fundación infantil Club Noel por horas que ha obligado al cierre de puertas y de recepción de pacientes, pero ha sido de manera transitoria”, cuenta la funcionaria.



Incluso, el pasado miércoles Lesmes había manifestado que al menos siete pacientes estaban a la espera de poder acceder a una cama UCI, debido a que la ocupación estaba alta.



(En contexto: De cada 100 personas, 35 resultan positivas para covid-19 en Cali)



“Tenemos una ocupación UCI alta que está afectada por la incapacidad de un grupo de trabajadores cada vez menor. Esperamos retomar el número de nuestras camas para volver a bajar los índices de ocupación y tener mayor disponibilidad de camas”, precisa la funcionaria.



Según el último reporte de la Secretaría de Salud del Valle, se registraron 3.962 casos el 13 de enero. Cali (2.833) y Buenaventura (27) son las que más casos registraron.



El reporte indica que de momento hay 529 personas en centro hospitalario, mientras que en salas UCI, 298. El número de fallecidos reportados el jueves fue de 39 personas.



La funcionaria insistió en el tema de la vacunación, debido a que de 156 personas fallecidas solo seis tenían esquema completo, mientras que las demás no tenían vacuna y un porcentaje muy bajo solo tenía una dosis.

Contagios en Cali a toda velocidad

La situación de la pandemia en Cali va en aumento. Así lo explicó la secretaria de Salud Pública de Cali, Miyerlandi Torres, al detallar que en la ciudad hay una “alta positividad y velocidad de transmisión con un número efectivo de reproducción que está en 2,83, es decir, que por cada persona estamos infectando tres, y algunos epidemiólogos y estadísticos nos manifiestan que pueden estar alrededor de cinco”.



“Tenemos que de cada 10 pruebas realizadas, entre un 45 y 50 por ciento de positividad, casi la mitad de las pruebas que estamos realizando en Cali están saliendo positivas. Esto también por la selección previa que estamos realizando al tomar de baja los sintomáticos y con comorbilidades”, explicó Torres.

Facebook Twitter Linkedin

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali. Foto: Archivo El Tiempo

Agrega que al menos hace 15 días en la ciudad había una ocupación UCI del 12 por ciento, y hoy en día es del 26 con carga covid.



(También lea: Declaran alerta roja hospitalaria por más covid en Cali y Valle)



“Hemos venido aumentando, tenemos capacidad de respuesta, sin embargo, con esta alta cantidad de casos positivos, la posibilidad de tener a personas de alto riesgo o no vacunados es mucho más alta. Podemos ir aumentando en los próximos días esta ocupación de UCI”, señaló la jefe de Salud Pública.



Ante esta situación, la funcionaria reiteró su llamado a la vacunación, debido a que la gran mayoría de personas fallecidas por la enfermedad no tenían puestas vacunas.



“De 55 personas que fallecieron en Cali los últimos 15 días por covid, 40 de ellos no estaban vacunados; siete con esquema completo y con más de seis meses de haber recibido su segunda dosis. Por eso hago un llamado a las personas mayores de 50 años a adherirse a la dosis de refuerzo”, recalcó la funcionaria.

Más contenido de Colombia

- Reportan la primera muerte por dengue en el Valle en el 2022



- El Grupo Bahía lleva su sonido y folclor del Pacífico a Expo Dubái



- Buscan donaciones de sangre B+ para salvar la vida de atleta del Valle



CALI​