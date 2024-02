Crítico panorama de Emcali: en 15 días llegaron 1.092 suscritores y se retiraron 15.545

Las finanzas de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) generaron debate en el Concejo del distrito, luego de que la gerencia de la empresa de los servicios públicos que pagan los caleños dio a conocer, por ejemplo, que los suscriptores de internet cayeron de 115.700, en 2019, a 70.766 en el último año. Esto significa una reducción de 44.934 clientes en cuatro años.

Según el Concejo, esta situación lo que implica son pérdidas, en este caso, en el componente de Telecomunicaciones.



“Emcali está en un filo delicado, dependiendo de lo que se haga en los próximos días. Queremos una empresa más grande y de ser otra vez intervenida no sobreviviría al proceso”, dijo el gerente de la empresa de servicios públicos de la ciudad, Roger Mina.

Roger Mina, nuevo gerente de Emcali. Foto: Redes sociales / El Tiempo

El funcionario aseveró que hay zonas en toda Cali que tienen demandas de servicios. “Emcali será el llamado a atender esas necesidades, pero se necesita una gerencia de proyectos que hoy no tiene”, dijo el directivo.



En enero, informó el gerente, llegaron 3.228 nuevos clientes de Telecomunicaciones, pero se retiraron 4.436. Una situación más alarmante ocurrió durante los primeros 15 días de febrero: llegaron 1.092 clientes, pero se retiraron 15.545.



“Es urgente que el gerente general de Emcali presente el plan de trabajo del actual gobierno para que la compañía sea viable, mejorando condiciones para no descuidar el componente más importante que se tiene como son los suscriptores”, sostuvo el presidente del cabildo, Carlos Andrés Arias. “Hoy los clientes de Emcali se van porque la atención es mala y hay muchos casos sin respuesta para el ciudadano”, advirtió Arias.



Para el presidente del Concejo, las pérdidas por Telecomunicaciones demandan saber cuál será el plan de salvamento para ese servicio, presentando una ruta puntual. El concejal Arias también pidió cuentas en acueducto y conocer las alternativas en materia de abastecimiento de agua para atender la zona de expansión, con el fin de suplir las falencias que se registran en las comunas 1, 18 y 20.

Emcali ha estado en el ojo de los organismos de control por la Ptar. Foto: EL TIEMPO

"Me preocupan las cifras”, dijo la concejal Tania Fernández. De acuerdo con el balance del gerente de Emcali, las pérdidas oscilan entre 130.000 y 180.000 millones de pesos, en 2023.



“Estaríamos hablando de pérdidas de 500 millones diarios. Pero más allá de eso, vemos que son más los clientes que se retiran que los llegan. Esto nos pone en un estado de zozobra en el Concejo y también a los empleados que hacen parte de este componente”, puntualizó la cabildante Fernández.



La concejal Tania Fernández. Foto: Archivo particular

El concejal Fabio Alonso Arroyave dijo que había advertido al gerente Mina sobre que el riesgo de perder clientes y Emcali no puede ser similar a lo que ocurre en Metrocali con el MIO, “porque de reducir el número de suscriptores, podría quebrarse”.



Aunque en su intervención el gerente de Emcali habría manifestado no tener claras las cuentas de la entidad para una auditoría, concejales como María del Carmen Londoño Sanna, solicitaron que participen la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.



“Si Emcali está mal porque hay menos suscriptores de internet, acá yo he querido ser suscriptora y no he podido. Primero, las respuestas han sido tardías y la más reciente fue: ‘Como usted tenía una línea telefónica, debe esperar el traslado a fibra óptica’. Pero ese traslado lleva casi un año y nada”, comentó una moradora de la calle 34 Norte con carrera 2BIS, en el barrio San Vicente de la ciudad.



