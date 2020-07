Cristo Rey de luces, Pupuchurra y Piper bailando en 484 años de Cali

El monumento a Cristo Rey, en uno de los cerros que bordean a Cali, se convirtió en un gran lienzo donde se proyectaron imágenes tomadas por habitantes y mensajes de amor a la capital del Valle. El centro de la proyección estaba en el agradecimiento a quienes están arriesgando todo para frenar la pandemia y salvar vidas.



En las redes, Martha Isabel Bolaños puso su paso al ritmo de 'Cali Pachanguero' y un llamado a 'cuidarnos' y dice 'no salgamos a buscar lo que no se nos ha perdido'..

El alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, elevaron mensajes de felicitaciones a Cali y llamados a cuidarse en el tramo más crítico de la crisis sanitaria.



Las fotografías tomadas por caleños, con los brazos abiertos al estilo de Cristo Rey, acompañaron un mappíng de luces en homenaje a esta ciudad. En la idea se unieron la Alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura, Constructora Meléndez y Estudio Creativo Cacumen.

El Monumento a Cristo Rey en Cali se viste de colores y nos invita a que abracemos la vida como guardianes ✊🏿.#Cali484AñosDeVida #GuardianesDeVida 💙 ❤️ 💚 pic.twitter.com/iApX3ikcyZ — Estiven Quiñones (@EstivenQuinones) July 26, 2020

Esta iniciativa se inició con la publicación de fotos de caleños en Instagram y usando el HT #transformatón. También se recibieron videos y mensajes de cómo los ciudadanos aportan a una nueva Cali.

Homenaje a los 484 años de Cali con un Cristo Rey lleno de colores. Foto: Artuto López.alcaldía de Cali

“Vivimos momentos difíciles. Sin embargo, no podemos dejar que la desesperanza nos invada, Cali nos necesita alegres, fuertes y optimistas”, dijo Gloria Arizabaleta, en la búsqueda de “una nueva actitud caleña”.

A la actriz Martha Isabel Bolaños, reconocida por sus actuaciones en distintas obras de televisión y teatro, se le ocurrió una tirada de paso y electricidad al ritmo del segundo himno caleño: 'Cali Pachanguero', obra del inovidable maestro Jairo Varela, director del Gruipo Niche.



En sus redes escribió: "Hace casi 27 años salí de Cali, Dios me puso nuevamente aquí! Hoy celebro su cumpleaños y mi regreso! Enamorada de mi Tierra bella que me dio el tumbao! Los invito caleños a luchar por nuestra ciudad! #ValleInvencible #VivaCali @gruponiche @GobValle #Cal".

Hace casi 27 años salí de Cali, Dios me puso nuevamente aquí! Hoy celebro su cumpleaños y mi regreso! Enamorada de mi Tierra bella que me dio el tumbao! Los invito caleños a luchar por nuestra ciudad! #ValleInvencible #VivaCali @gruponiche @GobValle #Cali pic.twitter.com/oKNe2gqtN9 — Martha Isabel Bolaños (@BolanosMartha) July 25, 2020

"Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires

No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta oh Mi bella cenicienta

De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu afrenta", es la letra que sigue Martha Isabel, 'La pupuchurra' de Betty La Fea y quien estuvo también en México.



"Mi tierra linda, vamos caleños que de esta salimos, vamos a cuidarnos, Valle invencible, los amo. Mua", remata la artista.



Mientras tanto, en el tradicional barrio Obrero, centro urbano de Cali, el baile no podía faltar al lado de la escultura de Piper Pimienta, cantante de 'Las caleñas son como las flores', justamente el tema que suena con los pasos del bailarín.



Piper, cuyo nombre era Edulfamid Molina Díaz, nació en Puerto Tejada (Cauca) pero que se hizo conocido como vocalistan y bailarín de salsa. Su muerte el 4 de junio de 1998, a manos de un sicario, lo convirtió en leyenda.

Feliz cumpleaños Cali, es nuestra ciudad amada, la cual llevamos en nuestro corazon estemos en cualquier lugar del mundo. pic.twitter.com/DADz1Xbxkw — jairo jimenez bedoya (@jairojb100) July 25, 2020

Jairo Jiménez Bedoya, quien puso en redes el video de Piper, escribe: "Feliz cumpleaños Cali, es nuestra ciudad amada, la cual llevamos en nuestro corazon estemos en cualquier lugar del mundo.".