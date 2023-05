La empresa Gases de Occidente (Gdo) que abastece a más de 1'200.000 usuarios en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca confirmó el restablecimiento total del servicio en la región, en especial, en las zonas domiciliarias.



De acuerdo con la gerente general de Gdo, Pilar Rodríguez, "el servicio de gas natural ya ha sido restablecido a los usuarios residentes de Cali".



Añadió que se adelantan todos los protocolos de seguridad establecidos.

Así mismo, según Gd0 y la Transportadora Internacional de Gas (TIG), desde las 10:00 p. m. del jueves 25 de mayo se empezó con el proceso para normalizar la prestación del servicio, luego de la crítica suspensión que vivieron zonas del Valle del Cauca y de 15 municipios en el norte del Cauca por las altas temperaturas en el gasoducto de Mariquita (Tolima) a Cali.



Es por ello que en GdO recomiendan a la población, tanto de los sectores domiciliario, comercial e industrial (estos dos son los últimos en contar con el restablecimiento pleno del gas natural), que las válvulas del centro de medición, es decir, las llaves amarillas junto a los contadores que están por fuera de los inmuebles) se abran lentamente.



También abrir lentamente las llaves amarillas adentro de las viviendas y locales comerciales o establecimientos industriales.



La perilla del gasodoméstico se abre y se debe dejar salir el gas.



Ojo, debe haber suficiente ventilación. Es por ello que recomiendan abrir puertas y ventanas.



La emergencia impactó, además, el servicio de transporte con gas. De los 16.000 taxis que circulan en Cali, 10.000 lo usan.



Los camperos que complementan el servicio del MIO en la montañosa comuna 20, en la ladera de la capital del Valle, también tuvieron parálisis.



Es por esta razón que Ana Medina espera no volver a improvisar una cocina en una de las calles del norte de Cali para poner dos ollas gigantes sobre leña, y preparar consomé y arroz para la venta.

La emergencia tuvo impacto en hogares y locales comerciales en Cali y en el Valle. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

La comerciante de un asadero no tenía otra opción que tener paciencia mientras a su local le llegaba el gas, como en más de 15.000 establecimientos comerciales del sector gastronómico de Cali para volver a los acostumbrados fríjoles, lentejas y garbanzos para sus clientes.



La esperanza en toda la ciudad por tener, de nuevo, el servicio se avivó desde esa noche del pasado jueves, tanto para los sectores comerciales, industrial y el de los hogares, luego del anuncio del ministerio de Minas y Energía, la Transportadora de Gas Internacional (TGI) y de GdO sobre el restablecimiento pero gradual.



Todo por la emergencia en el gasoducto de Mariquita, en Tolima, que va a Cali, desde el pasado domingo 21 de mayo, cuando la TIG informó sobre temperaturas de más de 600 grados centígrados que obligaron a interrumpir el bombeo.



Desde el 21 de mayo, el gas dejó de ser bombeado y en GdO pidieron a la comunidad cerrar las válvulas.

En más de 50 estaciones de gas en Cali, taxistas seguían buscando abastecimiento. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Fue así que la falta de suministro fue paulatina, pues hubo hogares y negocios de comidas que llegaron a tener gas natural hasta el pasado miércoles 24 de mayo. De ahí en adelante se disparó la alarma entre la población que salió a buscar pipetas de gas propano y estufas eléctricas, de por lo menos, dos boquillas, al punto de que en el mercado los precios estuvieron por las nubes y muchos tuvieron que cocinar con carbón y leña por la contingencia.



Pero hubo locales comerciales de comida, como Bello Mar del Pacífico, donde la falta del gas motivó a cerrar las puertas y no seguir preparando de manos de seis cocineras, los sudados de piangua o jaiba, el pargo encocado, las cazuelas de mariscos y camarones, en un sector del barrio Alameda, que se convirtió en una de las zonas gastronómicas predilectas por propios y turistas.



Oswaldo de la Cruz, uno de los dos administradores de este local, tenía optimismo, pero a la vez preocupación porque las pérdidas diarias por un eventual cierre prolongado para vender entre 200 y 300 almuerzos al día le iban a significar 5 millones de pesos para el negocio. Para todo el sector gastronómico de la ciudad, esas pérdidas sumaban alrededor de 5.000 millones de pesos solo en esta semana sin el gas, en todo el Valle del Cauca.

Las ventas de gas propano se dispararon, pero, a la vez, los precios. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



Mientras tanto, en viviendas del norte, sur y oriente de Cali ya informaban el regreso del gas.



“Volver a tener gas es una muy buena noticia. Felicitamos a quienes hicieron posible que una restricción que podría haber durado 10 días fue menor. Esto va a posibilitar que, nuevamente, tengamos gas natural en nuestros hogares, en la industria, en los servicios y en el transporte”, aseguró el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

¿Hay alternativas, si se repite emergencia por falta de gas natural?

De acuerdo con la gerente general de la empresa GdO, Pilar Rodríguez, toda esta crítica semana se inició un proceso de seguridad operativa, con el fin de restablecer el servicio a los usuarios, de manera gradual, en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca.



Pero el Alcalde caleño recalcó su llamado al Gobierno Nacional para que comience a proyectar la construcción de una planta regasificadora en Buenaventura, como también lo señaló la gobernadora Clara Luz Roldán.



Este es un proyecto que viene insistiéndose en todo el departamento, en especial, desde el 2021 ante el Gobierno para la refinación de 400 millones de pies cúbicos diarios de gas y el almacenamiento de 170.000 metros cúbicos.



Para la gobernadora Roldán, es la alternativa ideal si se repite una emergencia como esta en una tubería, dejando afectados a ese millón de usuarios, en especial, de estratos medios y bajos.



La iniciativa, según la mandataria, se ha quedado en el tintero sin que el Gobierno haya dado su guiño para sacar adelante una licitación y escoger un inversionista para una propuesta que puede costar más de 700 millones de dólares.



El alcalde Ospina manifestó que todo un departamento con Cali no puede depender de un solo gasoducto.



Considera a que a diferencia del servicio eléctrico, cuando falla una conexión se activan otras. Pero en este caso, el daño en la tubería desde Tolima al Valle causó alarma y paralizó las actividades cotidianas de la gente e impactó la economía.



Ospina también planteó la urgencia ante el Gobierno Nacional de buscar una segunda línea para la conducción de gas, si se repite un daño como el vivido que impactó seis departamentos en el territorio nacional.



Por ahora, si se llega a afrontar otra emergencia, según el alcalde Ospina, la solución a corto plazo serían ‘paños de agua tibia’, porque el distrito no tendría otra opción que recomendar la adquisición a la ciudadanía de cilindros de gas propano de 40 libras, en especial, en restaurantes, asaderos, panaderías y puntos de comidas, más uno de 10 libras de repuesto.



El alcalde señaló que un plan alterno sería como el propuesto con la emergencia con las indicaciones preventivas entre la población y entre los establecimientos del comercio para que, además, haya extintores y el personal de cocina esté entrenado en su manejo.



Pero los costos son elevados, teniendo en cuenta que antes de la emergencia una pipeta de gas propano valía $ 85.000 millones y luego se estaban vendiendo hasta por casi $ 300.000.

La emergencia por gas dejó también impactó la prestación del servicio de camperos en la ladera de Cali. Foto: Archivo particular

Así mismo, para los 741 comedores comunitarios, que están bajo la supervisión de la alcaldía de Cali que trabajan con gas, se buscaría negociar con proveedores precios más bajos, pero no hay garantías de contar con esas rebajas, al tiempo que en la Alcaldía se gestionaría la aprobación de recursos exclusivos para esta situación de carencia.

Así, el uso de cilindros de gas propano sería la opción a corto plazo, pero corriendo por cuenta de los bolsillos de los mismos ciudadanos, mientras en la alcaldía de la ciudad y en la gobernación del Valle con gremios, como ProPacífico, Asocaña, la Cámara de Comercio de Cali, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), la Unidad de Acción Vallecaucana, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) mantienen los llamados, como lo han venido haciendo en el transcurso de esta semana, al presidente Gustavo Petro para lograr primero sacar adelante la regasificadora de Buenaventura y segundo, construir la tubería alterna.



Tercero piden contar con subsidios del Estado para los comerciantes e industriales y así pagar los costos por el uso de energía o de gas propano, si se llegan a utilizar.



El alcalde Ospina ha venido reuniéndose con sus funcionarios de su gabinete y con la gerente general de Gases de Occidente para hallar salidas a futuro.



A su vez, el secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, Camilo Murcia, dijo que participó en una reunión convocada por el Ministerio de Energía en zona de cerro Bravo, en el interior del país, donde hubo la emergencia del gasoducto, y allí, las conclusiones fueron las mismas: la última palabra la tiene el Gobierno Nacional para liderar con recursos una obra de construcción de un gasoducto complementario o de la planta regasificadora.

La venta de estufas eléctricas se incrementó. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



Por su parte, la presidenta de la TGI, Mónica Contreras, dijo que al momento de la emergencia, el tubo no tenía nada de gas y que la opción, en este caso, fue la de inyectar y aumentar la presión.



La gerente general de Gases de Occidente manifestó que el servicio se ha venido restableciendo en el departamento. Insistió en que será un proceso gradual, primero con el gas domiciliario y luego para los sectores comercial e industrial.



Pero en los gremios, como lo señaló la directora de ProPacífico, María Isabel Ulloa, pidieron que antes de tomar decisiones es necesario conocer con certeza qué fue lo que pasó en cerro Bravo y cuál fue el origen de la contingencia.



Según la TGI, la situación crítica fue “debido a una condición anormal que podría afectar la integridad de la tubería”, anomalía que no tiene relación con alguna actividad volcánica en cerro Bravo o en el volcán nevado del Ruiz, como lo explicaron en el Servicio Geológico Colombiano (SGC).



Carolina García, auxiliar administrativa de Panaderías La California SAS, que vende desayunos y almuerzos en tres sedes, una en el norte y dos en el sur de Cali, ya venían cocinando con leña y carbón para preparar alrededor de 240 almuerzos y más de 100 desayunos diarios.



La auxiliar administrativa dijo que en estos tres establecimientos laboran 84 personas en total.



“La situación es muy delicada porque si no hay un flujo constante en el servicio del gas natural, podríamos tener una afectación con cierres de locales del más del 40 por ciento de estos establecimientos, afectando como tal la generación de empleo en un año que ha sido muy complicado por la situación económica para este sector”, aseveró el director de Acodrés, seccional Pacífico y Amazonía, Brany Prado.



El directivo recordó que la crisis por la pandemia provocó cierres en 3.880 establecimientos gastronómicos, de los cuales, 2.120 estaban en Cali. Es por ello que en una carta dirigida al presidente Petro, este gremio sigue con el urgente clamor para que este sector de la economía tenga un acompañamiento con financiación de otros medios de combustión alternativo, bajo cumplimiento de normas de seguridad, si se presenta otra suspensión del servicio.



Tenerlo otra vez es un alivio, pero deja la zozobra, pues si hay otro daño, los impactos y las pérdidas serían mayores, añadió.



El director ejecutivo del CIEV, Edwin Maldonado, manifestó que entiende que en situaciones así, con un daño en la tubería de gas, la primera opción de la TIG es cerrar el suministro, “pero genera un impacto significativo en la economía que se suma a los daños en la infraestructura que ya vienen desde comienzos del año con la parálisis en la vía Panamericana por el derrumbe en Rosas (Cauca) y hace un mes por la caída del puente El Alambrado, entre Quindío y Valle"-



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI

