El trasteo de 190 estudiantes cuyo colegio cerró por crisis en Cali

Con el cierre del Instituto Técnico Industrial Real Holandés, tras operar desde hace 45 años, 190 estudiantes quedaron preocupados para retomar sus estudios.

Muchos de estos alumnos y sus familias se formularon la pregunta de dónde estudiar y que les quedara cerca de donde vivían, como lo era el Real Holandés que funcionó hasta comienzos del año en la carrera 1A-5 # 70-50, barrio Fonaviemcali, en el nororiente de Cali.



Es una zona donde viven familias de manera modesta, cuyas matrículas de sus hijos y en algunos casos nietos y sobrinos es gratuita porque el colegio era público.



Desde entonces, el secretario de Educación de la capital vallecaucana, William Rodríguez, encabezó el plan para reubicar a estos niños, adolescentes y jóvenes en otros planteles también oficiales.



(Lea también: Atención: advierten sobre posibles deslizamientos en Florida, Valle)



Es así, como lo señaló el funcionario, que se abrieron 190 cupos en tres instituciones educativas, también en el nororiente.



Claro que están a 20 y 30 minutos desde trayecto desde donde está la sede física del Real Holandés.



Estas instituciones son la Celmira Bueno, el Inem Jorge Isaac y el Técnico Industrial Pedro Antonio Molina.



(Le puede interesar: "Me querían matar", dice colombiano tras ataque 'racista' en Londres)



Sin embargo, como lo manifestó el secretario Rodríguez, los hogares y los estudiantes tienen la última palabra en aceptar los cupos que la Alcaldía les ofrece o no.



Aunque muchos padres manifestaron su desacuerdo con el cierre, señalando que harían rifas para reunir dineros, lo cierto es que los efectos en la economía por medidas durante la pandemia, sobre todo, el año pasado, cuando el Gobierno Nacional había decretado la cuarentena obligatoria, hicieron difícil el sostenimiento del Real Holandés.



En esta misma situación están decenas de colegios, entre públicos y privados, tratando de sortear la crisis.



Pero los padres de familia de 114 de los 190 estudiantes del Real Holandés no vieron favorables las condiciones para irse a alguna de las tres opciones del municipio.



Es por ello que en este 'trasteo' de estudiantes, 107 se fueron a pagar matrícula en igual número de colegios privados.

107 se fueron a pagar matrícula en igual número de colegios privados FACEBOOK

TWITTER

Hay 17, cuya situación no hay sido clara porque no han ingresado al sistema de matrículas en Cali, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Educación de Cali.



Están pendientes de que puedan aceptar o no los cupos oficiales de la oferta del municipio.



(Le puede interesar: El secreto de las tumbas ocultas bajo la catedral de Cali)



De acuerdo con el reporte entregado por el secretario de Educación de la ciudad, 64 de los 190 estudiantes que el Real Holandés llegó a tener sí aceptaron ir a uno de los tres planteles.



De esos 64, 32 están en la institución Celmira Bueno; otros 22, en el Inem Jorge Isaacs, y 10 más, en el Técnico Industrial Pedro Antonio Molina.



Además, otros dos estudiantes se trastearon a otro municipio o entidad territorial.



“El día 18 de enero les enviamos la carta de invitación para continuar en el proceso de cobertura contratada, al igual que a los otros más de 100 establecimientos educativos privados con los que trabajamos en el programa de ampliación de cobertura. El Instituto responde que no van a continuar con el programa”, indicó el secretario Rodríguez.

Concertando con colegios privados regreso en alternancia: primero la niñez (primaria) el lunes 01-II, luego la juventud (bachillerato) 08-II. Corresponsabilidades y consensos, los criterios que nos orientan. @chucho_gonzalez @JorgeIvanOspina @alexamone86 pic.twitter.com/3Xu31Xa9cB — William Rodriguez S (@wirodriguezs) January 29, 2021

(Lea también: Con pimienta y cacao le hacen frente a la coca en el suroccidente)



El funcionario explicó que el rechazo de la oferta por parte del Instituto Técnico se dio “porque el programa de ampliación de cobertura no les permite tener un equilibrio económico, dado que, por la situación de orden financiero de sus padres de familia y acudientes de los estudiantes de matrícula privada, tiene una cartera muy alta”.



“Nosotros lo que hacemos fue iniciar un proceso de traslado de nuestros 190 estudiantes que, teníamos para la cobertura contratada, y hacer las reubicaciones del caso en colegios oficiales de la comuna”, dijo el secretario de Educación. de Cali.



Ante el reclamo de padres de familia y comunidad educativa en general por el cierre del colegio, el titular del organismo de Educación les insistió en buscar alternativas en otras instituciones educativas oficiales.



“Pueden ingresar a https://www.cali.gov.co/educacion/ la página web de la Secretaría de Educación y realizar el proceso de inscripción, para que, desde nuestro equipo de la Subsecretaría de Cobertura se les contacte, con el fin de ubicar una institución educativa cercana, que garantice el derecho a la educación”, expresó Rodríguez.



CALI