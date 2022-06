En los últimos 13 años, el sistema MIO viene rodando entre tropiezos financieros, laudos arbitrales por controvertidas demandas de concesionarios, pero, sobre todo, por las quejas de usuarios relacionadas con la prestación del servicio de transporte.

Las más comunes, que el bus no llegó a la estación o se tardó en hacerlo.



En medio de la ley 550, tras una de las demandas de GIT Masivo, por casi 200.000 millones de pesos que obligó a Metrocali a acogerse desde 2019 a esta medida de reestructuración de pasivos, el presidente de la entidad, Óscar Javier Ortiz, señala que se buscan alternativas. De hecho, le apunta a lograr que Metrocali sea operador público que provea la flota.



En este momento, el MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000, pero pandemia y paro dieron su estocada. No se superan los 250.000 diarios, siendo todo un desafío.



Este fue el panorama que el funcionario presentó a EL TIEMPO.



¿Qué le falta a la recuperación del MIO, tras el paro del año pasado?



El sistema de transporte casi que está en un 100 por ciento de recuperación.



Arrancamos rápidamente 39 estaciones y tres terminales. Luego vino la fase 2 con siete estaciones y la fase 3 con 10 estaciones restantes y dos terminales. Hoy tenemos todas las estaciones recuperadas. Solo tenemos pendientes unos equipos, como la bomba de acueducto en la terminal Paso del Comercio que tiene conexión en el túnel para que los vehículos pasen por allí y un tema de la planta eléctrica.



¿Por qué la demora?



Son equipos importados, se han demorado porque vienen de Alemania, pero el sistema se ha recuperado y estamos avanzando muy bien. Hoy tenemos 55 estaciones y 6 terminales funcionando. En septiembre esperamos entregar la estación de Aguablanca para que entre a operar en octubre. Se han invertido cerca de 38.000 millones de pesos en recuperar el sistema.



¿Qué pasa con la Troncal de Oriente?



Estamos tratando de terminar los 61 kilómetros de la Troncal en sus tramos. El tramo 1 va en un avance del 48 por ciento. El 2 tiene un avance de casi del 80 por ciento y nos queda el tramo 3. En este caso, el Gobierno Nacional declaró la obra como estratégica para licitarla y terminar esos 61 kilómetros. Estaríamos culminando toda la infraestructura, creo que podría ser a finales de 2023 e inicios de 2024 por tardar.



¿Por qué la fase 1 está en un 48 %?



Hemos tenido dificultades desde el inicio de la licitación. Tuvimos un año de pandemia, el paro. Tuvimos algunas dificultades de trabajo. Hubo cuadrillas que se enfermaron por covid. La gente tenía que estar aislada. También tuvimos problemas en plan de manejo de tráfico y ambiental. Eso ha dificultado un poco el desarrollo, además, de eso el tramo tiene 8,8 kilómetros y el tramo 2 tiene 4,4 kilómetros. Entonces hay una gran diferencia en los avances también por la longitud. El tramo 1 cuesta 10.000 millones de pesos y el tramo 2, cerca de 65.000 millones.



¿Sobre la operación de buses, cuántos habilitados y cuántos están en la calle?



Tenemos 931 buses contractuales, de los cuales, 853 tienen certificados de operación. De este número, programamos 656 buses para un Plan de Servicios de Operación (PSO), pero los concesionarios no colocan toda la flota. Por ejemplo, en la actualidad colocan 545, casi 120 vehículos menos (111 exactamente).



¿Por qué esta situación?



Por ejemplo, en el caso de Unimetro tiene contractualmente 164 vehículos, de los cuales, 57 tienen certificados de operación, pero solo tiene 30 operativos. Entonces, uno dice hay un incumplimiento contractual. De los 30 se varan 15 o 20 diarios, o sea que diariamente operarían 10 o 15 vehículos y tenemos un fenómeno que también ha hecho carrera: es la escasez de la mano de obra. Hay unos concesionarios que tienen flota disponible, pero no la pueden sacar porque no tienen conductores. Ellos argumentan que tienen flota varada en mal estado o en algunos casos, sin conductor.



¿El incumplimiento es de todos los concesionarios?



En general, hay incumplimiento de la ejecución del plan de operación en alrededor del 64 por ciento. Los cuatro, obviamente. Unimetro está en un 26 por ciento, un porcentaje muy bajo, pero afecta la calificación de los otros. En este escenario programo 138.000 kilómetros, no hacen 100.000 kilómetros o hacen 105.000. Dejan de hacer 30.000 kilómetros por día. Quiere decir que hay un usuario que se quedó esperando que el bus llegara y el bus no llegó porque no hay cumplimiento de la operación. Eso afecta mucho.



¿Cuáles son las razones?



Las justificaciones son que la flota está obsoleta, no se ha hecho el plan preventivo, que no tienen conductor, que hay conductores que no quieren trabajar en el sistema porque habría otros medios de transporte donde podrían ganar más. Hay varios fenómenos que inciden en la prestación del servicio.



Concesionarios argumentan que no cumplen el punto de equilibrio y siguen quejas de usuarios por frecuencias...



Estamos caminando sobre un nuevo modelo, haciendo hincapié en que la flota debe ser pública.



¿Eso qué significa?



Quiere decir que Metrocali debe convertirse en un operador público que provea la flota, que busquemos confinanciar con el Gobierno Nacional, donde Metrocali sea dueño de los buses, y paguemos y concesionemos una operación. Quiere decir decir entrego 100 buses con mantenimiento y con todo y digo, usted provéame la mano de obra para prestar este servicio y pagarle por eso.



¿Los concesionarios están de acuerdo?



Hemos estado hablando con una consultoría mexicana. Obviamente, ellos (concesionarios) quieren exclusividad, pero no va a ser viable. Algunos están muy interesados, otros muy preocupados y algunos, muy interesados en hacer sus kilómetros, pero ahí no hay problema. Esperamos poder darle una movilidad pública buena a Cali, como se requiere, como en otras ciudades, por ejemplo, Medellín que es un modelo. Ya se lo presentamos al gobierno local, los concesionarios lo conocen.

Estamos finiquitando con la consultoría y, seguramente, lo vamos a implementar en lo que resta de este año 2022.



¿En qué va ese proyecto, más cuando llega el nuevo Presidente?



Va muy adelantado. Además, Cali tendrá que caminar hacia una articulación del transporte público con el tren de cercanías. Esperamos que este gobierno nuevo se interese en el sistema del transporte público en las regiones. Esperamos presentarle el proyecto, que el sistema sea la columna vertebral en transporte público y se articule con otros medios, como el tren de cercanías o un tranvía.



¿Qué ha pasado con los litigios con concesionarios?



Hay dos efectos uno contractual y el efecto legal que tendrá connotaciones, unas sanciones que están caminando. En este momento, Unimetro tiene en proceso seis incumplimientos. Los demás también tienen afectaciones económicas por incumplimientos y les afecta en su operación. ETM es muy cumplido, un operador muy positivo; después, Blanco y Negro, y siguen GIT Masivo y Unimetro, pero lo preocupante es la afectación de la operación para los usuarios. Hacia eso estamos orientados, esa es la preocupación más fuerte que yo tengo. El usuario dice no llegó el bus y el sistema MIO no sirve.



¿Qué más ha sucedido con GIT, tras su demanda?



Hay un tribunal de arbitramento que definió cerca de 200.000 millones de pesos a favor de GIT y que condujo a la ley 550 en Metrocali. Hoy estamos en un acuerdo, que no se ha firmado; tenemos a un promotor. Pero también tuvimos una afectación gravísima por la pandemia y el paro; no obstante, la caída de la demanda no solo es en Cali, sino en el mundo. También hay un tribunal que instauró Blanco y Negro por cerca de 342.000 millones para que se le restituya el contrato. También hay tribunal suspendido con la unión temporal de recaudo. Esperamos que estos grandes problemas contractuales se puedan resolver en el nuevo modelo de operación.



