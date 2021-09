Por crisis del Deportivo Cali, directivas analizan hipoteca en su estadio

Directivas del Deportivo Cali estarían evaluando adelantar una hipoteca de la tribuna norte sobre el estadio que el equipo tiene en Palmaseca, en la vía a Palmira.

De acuerdo con directivas del club, la situación financiera es bastante crítica por lo que es necesario sanear deudas y buscar salidas.



Ante la crisis de resultados, Deportivo Cali se vio a obligado a cambiar de director técnico en plena Liga BetPlay II 2021, ahora parece que se avecina una crisis en materia financiera por los problemas económicos que atraviesa la asociación.



Entre los factores que en el Cali analizan como causantes de esta crisis están el costo del fútbol, la pandemia, las taquillas, la deserción de socios, la no venta de jugadores y los exiguos resultados deportivos.



En dos reuniones de expresidentes del Deportivo Cali con miembros del Comité Ejecutivo se indicó la necesidad de la hipoteca, como una de las soluciones a corto plazo, antes de que termine este año.



Según Fernando Martín, exdirectivo del Cali, los efectos de la pandemia han sido muy fuertes, sobre todo por los partidos a puerta cerrada y la deserción de la mitad de sus socios.



"Como conocemos los estatutos del Deportivo Cali, que mencionan que para entregar en garantía cualquiera de los activos de la institución y obtener un crédito se necesita la aprobación de la mayoría de los expresidentes. En ese orden de ideas nos citaron para tratar de estructurar un crédito que se pueda conseguir ante el sistema financiero, ya sea local o internacional, y si se requiere, como seguramente es así, poner en garantía algunos de los activos del club”, dijo Marín, en entrevista a Futbolred.



Acerca de la intención de hipotecar la tribuna Norte de Palmaseca, Marín explicó que “es cierto, se entregó como garantía la tribuna Norte para tramitar una deuda que tiene el Club Deportivo Cali frente a una institución”.



Planteó también la necesidad de cambiar el modelo sociatario.



"El pasivo en este momento es demasiado alto y se requiere cambiar el modelo sociatario, pasar de ser una institución sin ánimo de lucro a una que tenga una inversionista y que a través de ese inversionista todo el componente fútbol se pueda manejar, así lo dicen los ex presidentes y miembros del Comité Ejecutivo. El socio del Cali tiene que ser consciente de eso para poder salvar la institución”, añadió.



Señaló que hay un pasivo con bancos y proveedores de unos 76.000 millones millones de pesos.



"Es un pasivo exageradamente alto, compromisos que usted tarde o temprano tiene que cumplir, y que son pasivos exigibles, que seguramente se van a incrementar de aquí a final de año, eso significa tomar unas decisiones muy fuertes que yo por lo menos personalmente no veo diferente a lo que mencioné antes”, dijo Marín.



Explicó que en 2018, los pasivos alcanzaban los 26.000 millones de pesos.



La actual sería la cifra más alta en la historia del Deportivo Cali.



