Crisis de Panamericana toca comercio, transporte y exportadores

La protesta de comunidades indígenas que se inició desde el lunes 18 de marzo ha resentido las actividades del comercio, el transporte y hasta a las exportaciones en Cauca,. Nariño y Valle.



El cuadro es complejo y se empieza a sentir la preocupación de sectores como el turismo a menos de un mes de la Semana Santa.

El 'corredor humanitario', que se habilitó por vías de Suárez y Morales, ha permitido la movilidad de alimentos, leche y pasajeros pero en condiciones precarias por las condiciones de la zona.



El desplazamiento que se realizaba a más de 60 kilómetros por hora ha pasado a 30 ó menos en algunos tramos por la cantidad de automotores.



El encarecimiento de algunos alimentos es el día a día en las plazas de mercado de Cali, Popayán y Pasto. "Un aguacate pequeño está en más de 3.500 pesos cuando su precio puede ser de unos 2.000 ó menos. Un mango mediano puede superar los 3.000 pesos. Las papas y los plátanos están caros", dice una compradora en la plaza de mercado de Santa Elena, la galería de mayor movimiento en la capital del Valle.

En Popayán también se escuchan quejas por los precios de frutas, verduras granos y productos manufacturados- Rosa Elvira, un ama de casa de la capital caucana, señala que antes una libra de papa que se conseguía a 700 pesos, hoy no baja de 1.500. Igual sucede con la cebolla cabezona, que estaba a 1.800 pesos la libra, hoy se encuentra a 3.000.



“Tres, cuatro tomates que antes costaban 2000 pesos, ahora valen 3000, y qué

decir de los huevos, uno compraba un panal en 10500, y ahora no baja de 12000”,

dijo Rosa Elvira.



Rodolfo, un comprador en La Galería Bolívar, una de las más grandes e importantes centrales a la que llegan productos de ciudades de departamento como Valle y Nariño, fue a comprar menudencias y no encontró.



“Que lleváramos al menos un mes de paro, uno entendería que se presentara esta

alza en los alimentos, lo que pasa es que muchas veces no es porque realmente

haya escasez, sino que la gente se aprovecha de la situación y encarece los

productos”, agregó Rodolfo.



Y es que la Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía, después de hacer

un recorrido esta semana por las plazas de mercado de la ciudad, a través de un

informe indicó que pese a que algunas personas se estén quejando de

desabastecimiento, no se registra ni escases de alimentos ni alza en los precios.

Los únicos incrementos que se han dado es en los productos que no están en cosecha.



Incluso, se puede ver como algunos vendedores hacen promociones de sus

productos. “Aquí en la placita campesina de la calle 13, hoy estamos con los productos a bajo precio como el repollo a 100 pesos la libra, la zanahoria a 700”, dijo un vendedor.



“Productos como carne, pollo nos llegan desde el Valle, que son productos muy

delicados pero que diariamente nos llegan gracias al corredor humanitario”, dijo

otro comerciante del sector.



Ana Fernanda Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, explicó

que si bien es cierto que no presenta desabastecimiento gracias al corredor humanitario por donde pasan los alimentos del norte hasta la ciudad, también es cierto que pese a eso, las pérdidas que se han generado en el departamento a causa de las vías de hecho, es enorme.



“Las pérdidas de todos los sectores del departamento suman por día $1.700.000.000 y $34.000.000.000 en estos 20 días de bloqueos”, señaló la funcionaria.



El gerente comercial de ganaderos del departamento Hernán Garcés, dijo que

diariamente hay un represamiento de más de 20.000 litros de leche por día, que

se ha tenido que botar porque se dañó.



Algunos municipios del Cauca como es el caso de Piendamó, afirman que la

gasolina ya se acabó. “Son filas de más de dos horas para comprar algo de combustible”, dijo un motociclista.



En Popayán, ante la escasez de combustible, la alcaldía ordenó que los

propietarios de vehículos particulares solo tienen derecho a dos galones de

gasolina. “20 mil pesos de gasolina para un carro no es que sea mucho para la movilización que a veces hay que tener en el día”, dijo un conductor.



La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, dio a conocer que el

Gobierno Nacional ya hizo un acuerdo para la importación de combustible desde

Ecuador.



“Se va a levantar la línea de fronteras y además de Nariño, también el Cauca va

poder abastecerse de gasolina”, finalizó.



La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que se ha resentido la actividad exportadora porque más de 60 por ciento de exportaciones vallecaucanas se encaminar al Ecuador; mientras que un 60 por ciento de las caucanas se va por el puerto de Buenaventura.



MICHEL ROMOLEROUX Y MAURICIO DE LA ROSA

Popayán y Pasto