Hospitales recurren a créditos para pagar nóminas y proveedores

La crisis de los hospitales del Valle es tan complicada que algunos gerentes han tenido que recurrir a hacer créditos para asumir el pago de la nómina.



Es el caso -reveló la directora de la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del departamento del Valle del Cauca (Asohosval), Ligia Viáfara Torres- del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo y del Hospital Raúl Orejuela Bueno, de Palmira.

“¡Dónde se ha visto que yo tenga que hacer un crédito para pagarle a la gente, cuando la plata la tienen las EPS. Eso es muy injusto!”, se quejó Viáfara, quien recalcó que los hospitales deben asumir los costos de esos créditos, mientras las EPS no les abonan a sus deudas.



(Puede leer: Mayores de 20 años ya pueden vacunarse contra el covid-19 en Cali)



Además de que ha tenido que hacer créditos para poder operar, el hospital Raúl Orejuela Bueno, de Palmira, atraviesa una situación particular. En esta ciudad la EPS Emssanar se convirtió en socio de la red privada de salud y debido a esto, toda persona mayor de 18 años que llega a la red pública es reubicada en la red privada.



“Esto tiene al borde de una crisis financiera mayor al hospital Raúl Orejuela. Emssanar se llevó todos los usuarios, el hospital está vacío”, afirmó la directora ejecutiva de Asohosval.



La coyuntura es tan preocupante que los gerentes de los hospitales del Valle del Cauca lanzaron un SOS al Gobierno Nacional porque solo tienen recursos para sobrevivir hasta septiembre próximo.



Así lo reveló la directora ejecutiva de la Asohosval durante un diálogo que sostuvieron directivos de esta asociación y gerentes de hospitales con este medio.

Facebook Twitter Linkedin

Ligia Viáfara, directora ejecutiva Asohosval Foto: Archivo particular

“Varios de los hospitales han mencionado que si el comportamiento de las EPS sigue siendo el mismo, y agotándose ya la posibilidad de generar algún tipo de crédito, tenían para funcionar hasta este mes de agosto. Si a los hospitales les van a llegar unos recursos, derivados de la gestión y acompañamiento de la Gobernación con las EPS, eso daría un mes más, hemos ganado sobrevivir hasta el mes de setiembre”, dijo Viáfara.



Además de que ha tenido que hacer créditos para poder operar, el hospital Raúl Orejuela Bueno, de Palmira, atraviesa una situación particular.

(Le recomendamos: Es peligroso ampliar ahora horario de rumba , dice Secretaria de Salud)



Las EPS, según los reportes de Asohosval, les adeudan a los hospitales cerca de 550 mil millones de pesos. Las EPS del régimen contributivo les están adeudando unos 144 mil millones y el régimen subsidiado 405 mil millones pesos. Los hospitales del Valle, a junio pasado, debían 200 mil millones a sus empleados y proveedores.​

Los acuerdos se concentraron con la Nueva EPS, S.O.S y Coomeva y quedaron pendientes para conciliar pagos de Sanitas, Medimás y Asmet Salud. FACEBOOK

TWITTER

A comienzos de este mes, durante mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Salud con las EPS, se lograron acuerdos de pago por más de 50 mil millones de pesos, es decir, abonos a las millonarias deudas. Los acuerdos se concentraron con la Nueva EPS, S.O.S y Coomeva y quedaron pendientes para conciliar pagos de Sanitas, Medimás y Asmet Salud.



Con la EPS Emssanar fue imposible llegar a un acuerdo por la deuda de 166 mil millones de pesos que ha acumulado en los últimos 360 días y que, según la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, “no tiene con qué pagar”.



(Además, puede leer: 240 migrantes haitianos fueron despachados en viaje humanitario desde Cali)



Emssanar es la EPS con el mayor número de afiliados en el departamento, cerca de un millón, y se convirtió en una ‘papa caliente’ para los hospitales y las autoridades de salud.

'Necesitamos una solución de fondo'

John Janner Morales, gerente del hospital San Bernabé, de Bugalagrande, y presidente de la junta directiva de Asohosval, dijo que la crisis de los hospitales se agudizó en el 2020 por las pérdidas en un 35% de la venta de servicios debido a que hubo menos atención.



Aunque las EPS hagan abonos a sus deudas, los hospitales necesitan una solución estructural. La directora del hospital de Ansermanuevo, Olga Lucía Aguilar, dijo que los hospitales del Valle del Cauca, al igual que los del resto del país, no necesitan soluciones “temporales, mensuales”, sino “de fondo, este es un problema estructural del sistema de salud”.



(En otras noticias: Ascensores tienen en alerta a empleados del Palacio de Justicia)



La directora de la Asociación señaló que una acción que se puede hacer ya es simplemente cumplir la norma, que los hospitales radiquen su cuenta y a los 45 días les llegue el 50 % del valor total facturado. El 50 % restante queda sujeto a auditoría y verificación.



Algunas EPS se demoran hasta 360 días en hacer los pagos a los hospitales.

Emssanar, de ser el mejor pagador a ser primer deudor

A comienzos de este mes, la Gobernación del Valle le solicitó a la Superintendencia de Salud el retiro del departamento de la EPS Emssanar ante la deuda que tiene con los hospitales por 166 mil millones de pesos.



El gerente del Hospital San Bernabé, de Bugalagrande, y presidente de la junta directiva de Asohosval, John Janner Morales García, dijo que Emssanar "históricamente fue tal vez de los mejores pagadores que tuvo la red y hoy día producto de eso es el principal asegurador, tiene la mayor cantidad de afiliados del Valle, aproximadamente, un millón, y está presente en casi todas las regiones del departamento. Desde hace más o menos 2 años viene en un proceso de restablecimiento económico producto de una crisis financiera que aparentemente sufrió. En ese proceso han establecido una serie de acuerdos que los están cumpliendo con el flujo corriente de recursos y por eso se afecta la prestación del servicio. También se les ha afectado la caja y ese antecedente de ser buenos pagadores en las últimas dos vigencias, ya no se refleja”.



(También puede leer: ¿Por qué algunos taxistas bloquearon la avenida Pasoancho?)



Olga Lucía Aguilar, gerente del Hospital Santa Ana De los Caballeros, de Ansermanuevo, afirmó que Emssanar no les está pagando a los hospitales ubicados en municipios donde esta EPS no es el asegurador las cuentas por atención de servicios de urgencias de sus afiliados. “La cartera de Emssanar no solamente se engrosa en poblaciones donde esta EPS tiene contratos, sino en otras porque nosotros estamos en la obligatoriedad de atender la urgencia. Es una cartera de difícil cobro”.



CALI

Más contenido de Colombia

Descartan riesgo de tsunami en Colombia tras terremoto en Haití

Arroceros de La Mojana en Sucre, al borde de la quiebra