Crece el número de estudiantes virtuales

De acuerdo con el Observatorio Nacional del ministerio de Educación Nacional, la tasa de empleabilidad de los alumnos que estudian y han estudiado en la modalidad virtual a nivel técnico, tecnológico y profesional está en el 67 por ciento.

“En cifras del Gobierno Nacional, la disminución de la brecha son 65.000 estudiantes adicionales al sistema de la matrícula en Colombia, y 35.000 son del Politécnico Grancolombiano”, dice Billy Escobar, secretario general de la institución que hasta este 19 de octubre graduará 564 estudiantes de modalidad virtual en Cali, Medellín, Neiva, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla.



“En el caso del Politécnico la tasa de empleabilidad es del 78 por ciento para técnicos, tecnólogos y profesionales, y del 87 por ciento para especialistas”, señala Escobar.

El Politécnico nació en Bogotá hace 38 años y hoy cuenta con otra sede presencial en Medellín, el programa de modalidad virtual lo empezó a desarrollar hace ya una década.



¿A dónde llegan con la modalidad virtual?

Estamos en 125 regiones, en Leticia; San Andrés me atrevo a decir que somos la única institución universitaria em la isla y ya celebramos una ceremonia de grado; estamos, en las fronteras; en Fundación; en Quibdó; en la Guajira donde estamos formando profesores con énfasis en educación para la primera infancia, se maneja el conflicto en el aula y las nuevas pedagogías infancia-juego y desarrollo. Se están volviendo licenciados, lo que mejora también sus ingresos porque tenemos especialización en el área de la licenciatura



¿Cuál es el nivel de empleabilidad de un estudiante de la modalidad virtual?

Alto. En Fundación, en Magdalena, empezamos a formar a la gente de la región, hoy, las bananeras ya la contrata; tenemos gente nuestra en recursos humanos y en las áreas contable, financiara y administrativa; quienes se forman como pofesionales se quedan en la región y permean la economía regional.



¿Cuántos estudiantes virtuales tienen?

Más de 35.000, más de 500 profesores y más de 20 promociones.



¿Cómo es el monitoreo para evaluar la calidad del programa?

Es más exigente para el docente y el estudiante que en la modalidad presencial, no hay posibilidad de que el docente no ingrese a clase, se manejan tiempos, todo esta sistematizado; los contenidos el estudiante los ha visto previamenteantes de ingresar al aula y hay diálogos sincrónicos con el profesor, en tiempo real. El estudiante tiene compromisos y trabajos en grupo, este estudiante tiene un relacionamiento fuerte con sus compañeros además, desarrolla una competencia que no tiene el presencial, debe leer mucho y tiene que manejar muy bien los sistemas de información, monta imágenes, genera presentaciones.



¿Cuántos programas virtuales ofrecen?

Son 52, iguales a los presenciales, duran el mismo tiempo, lo único que cambia es la modalidad, estamos hablando de una sola univerisdad no de dos.



¿En la reunión con los empresarios del Valle, qué cursos pidieron?

Sicología para las organizaciones, ingeniería industrial y de sistemas, y hubo mucho énfasis en el tema moda.