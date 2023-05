En mayo, los caleños podrán disfrutar con una agenda que incluye conciertos, talleres artísticos, encuentros con escritores y otras actividades.



La Temporada de Ciencia Ficción presentará universo de seres míticos, héroes, villanos y personajes fantásticos en el Centro Cultural Colombo Americano.



La programación será para público de todas las edades y para disfrutar en familia, con entrada libre en diferentes escenarios culturales de la ciudad.



Las actividades se iniciarán en Comfandi, el 13 de mayo a las 2:30 de la tarde, en la Comicteca, donde se hará la presentación del cómic ‘Salsa Girl’, elaborado por el artista caleño Javier Lozano Velásquez, quee explora el universo de los superpoderes criollos en colaboración con el estudio gráfico Artilogía.

Se harán muestras de cosplay con algunos referentes de la ciencia ficción Foto: Colombo Americano

Para el martes 16 de mayo a las 7:00 p. m. en el auditorio Earle Sherman, se hará el conversatorio ‘Vampiros, hombres lobo, doncellas y fantasmas: el amor y el deseo en la novela gótica’ que estará guiado por la reconocida escritora colombo húngara de literatura gótica, Carolina Andújar, autora de la serie de suspenso paranormal ‘Carmina nocturna’ y obras de fantasía como ‘La princesa y el mago sombrío’ y ‘El despertar de la sirena’.



En este encuentro, la escritora caleña compartirá con los asistentes su experiencia en la construcción de sus personajes y la relación que existe entre ellos dentro de las narrativas de la literatura gótica.



El sábado 20 de mayo a las 10:00 a. m. en la sala de talleres del Centro Cultural Banco de la República se hará el taller de Seres Míticos, en el que los participantes se adentrarán en la técnica de animación cuadro a cuadro a partir de narrativas chamánicas orientado por el artista plástico Romario Paz.



Para participar se requiere inscripción previa en el correo electrónico odorador@banrep.gov.co.



La siguiente cita es en la sala Beethoven del Instituto Departamental de Bellas Artes, el miércoles 24 de mayo a las 7 de la noche. Allí los visitantes se sumergirán en un universo de aventuras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes en el concierto ‘Música de película'.



Este concierto se caracterizará por el formato sinfónico en que la Banda Departamental interpretará las bandas sonoras de las más importantes producciones cinematográficas como Harry Potter, Star Wars, Star Trek, El Señor de los Anillos y Batman, , ofreciendo al público caleño un espectáculo sin precedentes y transportándolos a galaxias muy muy lejanas.



“Las bandas sonoras quedarán grabadas en la memoria del público y hacen parte ineludible de las emociones de cada obra cinematográfica”, expresó Miguel Santiago López, director de la Banda Departamental.



Finalmente, para los aficionados e interesados en el cosplay, se hará el taller de Maquillaje para Cosplay: ‘The Last of Us’, orientado por la maquilladora profesional Cara Cruz, quien le enseñará a los participantes a recrear personajes inspirados en la popular serie y videojuego ‘The Last of Us’.



Este taller se realizará los días 30 y 31 de mayo desde 2 a 6 de la tarde. en el IdeaLab Makerspace en el Colombo Americano.



Otros lugares donde se podrá disfrutar de más eventos fantásticos son en el centro cultural Comfandi y en el Centro Cultural Banco de la República, con la participación de destacados referentes de la ciudad.



Toda la programación es de entrada libre y con cupos limitados. La agenda completa puede descargarse en el siguiente enlace https://www.colomboamericano.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/Agenda-Temporada-CFF-Mayo-2023.pdf



Para conocer en detalle los eventos a desarrollarse en Comfandi y el Banco de la República, visitar sus páginas web o redes sociales.



