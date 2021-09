Plantón en Cali de quienes dicen no a vacuna covid y que sea obligatoria

En Cali se ha venido formando un movimiento de personas que no están de acuerdo con las vacunas contra el coronavirus ni con las campañas de las alcaldías y gobernaciones que buscan que toda la población se aplique los biológico, pensando en la inmunidad de rebaño.

Algunos piensa que "si la vacuna no inmuniza, para qué vacunarse". Es por ello que algunas personas con carteles salieron a realizar un plantón, frente a la Alcaldía de la ciudad, en el Centro Administrativo Municipal (CAM).



Lo hicieron con mensajes de "No somos un experimento", además de que las farmacéuticas no se hacen responsables.



En otros carteles se leía: "No nos engañen".



En la Alcaldía de Cali indicaron que en la Administración hay respeto por las libertades de pensamiento.



El alcalde Jorge Iván Ospina ha sostenido que hay un riesgo alto por la mortalidad que se ha venido presentando por cuenta del coronavirus.

En el departamento van más de 12.740 muertos por covid desde que empezó la pandemia.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, señaló que con las vacunaciones se ha buscado protección y efectividad con las dos dosis.





