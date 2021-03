Otro golpe a la salsa caleña: escuela Arrebato Caleño cierra su sede

La canción ‘Amparo Arrebato’, que Richie Ray y Bobby Cruz dieron a conocer al mundo en 1970, en el álbum ‘Agúzate’ marcó un momento cumbre para la vida de Amparo Ramos, una popular bailarina caleña, musa de este tema musical, que marcó la historia de la salsa caleña.



Bajo este espíritu, cargado de talento e historia salsera nació Arrebato Caleño, una academia de salsa que enseña a propios y extranjeros a bailar este ritmo bandera en la ciudad.



Sin embargo, con el avance de la pandemia, esta tradicional academia, ubicada en el corazón del barrio San Antonio, tuvo que anunciar el cierre de las puertas de su sede.

El atraso en temas de arriendo y servicios públicos, terminó por diezmar este emprendimiento que había cerrado sus puertas una semana antes de la declaratorio de pandemia, tal como lo asegura su directora y fundadora, Norah Alejandra Tovar.



(También le recomendamos: 'No descartamos pico y cédula en Semana Santa', dice Alcalde de Cali)



“Cerramos el 9 de marzo, volvimos a abrir la segunda semana de diciembre y prácticamente tuvimos que volver a cerrar ese mismo mes por poca afluencia de estudiantes y volvimos a abrir la segunda semana de enero y ha sido todo muy relativo, porque el tema del turismo está muy quieto”, dice.



A la directora de la academia las cuentas no le dan y se hacen complejas para el sostenimiento de su sede física.



“Nosotros teníamos antes de la pandemia entre 11 y 18 horas privadas por día. Ahora estamos teniendo con suerte, cuatro horas o cincho privadas por semana; por ejemplo, la semana pasada hubo cero horas. Además, los propietarios del espacio nos dieron un 25 por ciento de descuento en el arriendo. Inicialmente hicimos una campaña de donación que funcionó en un primer momento, pero ahora el tema financiero ha sido difícil”, cuenta Tovar.

Aporte al turismo caleño

Cuenta Norah Alejandra Tovar, directora y fundadora de la academia, que este espacio nació tras una experiencia con turistas extranjeros a los que guiaba de manera turística de forma voluntaria.



“Éramos un grupo de voluntarios en Cali que nos dividíamos en cada semana para enseñarles la ciudad a los extranjeros, después tuve la oportunidad de participar en el primer Salsódromo como bailadora social, en el 2014, que fue la primera ocasión para quienes no bailábamos de manera artística para estuviéramos en este evento”, cuenta Tovar.



(Le puede interesar: Primeras capturas por masacre de cinco jóvenes en finca de Buga)



Pero fue en febrero del 2015 cuando esta academia abrió por primera vez sus puertas, no solo con la idea de enseñar a bailar salsa a los extranjeros, también integrarse al turismo caleño con la salsa como hilo conductor.



El hecho de estar ubicados en San Antonio, barrio muy frecuentado por extranjeros y donde hay una importante oferta de hostales y espacios turísticos, lo convirtió en un lugar donde muchos de ellos aprendieron a bailar salsa, un ritmo latino que no muchos saben bailar en otros países.

La pandemia disminuyó considerablemente el número de clases y de alumnos. Foto: Archivo particular La pandemia disminuyó considerablemente el número de clases y de alumnos. Foto: Archivo particular

“Tuvimos algunos reconocimientos en el 2015 y luego se fue generando ese voz a voz de los extranjeros, los turistas, los hostales y los hoteles dentro de San Antonio y sus alrededores diciendo ‘hay una escuela de baile en la que le enseñan a bailar salsa a los extranjeros’. Nos hemos convertido con el paso de los meses y los años en la escuela más reconocida donde le enseñan a bailar salsa los extranjeros, desde ese entonces hemos tenido la oportunidad de bailar en cuatro Salsódromos con 40 parejas y bailadores sociales conformada por extranjeros y locales", destaca la Norah Alejandra.



Los estudiantes de Arrebato Caleño también han tenido la oportunidad de participar en dos versiones del Festival Mundial de Salsa de Cali (2018 y 2019) también con la participación de extranjeros y locales.

A través de la escuela, bailarines caleños y extranjeros hay podido participar en eventos como el Salsódromo y Mundial de Salsa. Foto: Archivo particular A través de la escuela, bailarines caleños y extranjeros hay podido participar en eventos como el Salsódromo y Mundial de Salsa. Foto: Archivo particular

"Somos la única escuela que cuenta con un programa denominado Red de embajadores internacionales, que ha contado con la participación a la fecha de 63 voluntarios de 25 países”, agrega Tovar.



De Francia, Alemania, Corea del Sur, Italia, Noruega, Australia, Dinamarca, Canadá y unos pocos de América Latina, son los países de origen de muchos de los estudiantes que se aventuraron a vivir la experiencia de bailar salsa caleña.

Estamos buscando un padrino o un espacio en comodato que puedan ceder por un lapso de tempo FACEBOOK

TWITTER

“Con algunos extranjeros hacíamos shows de baile a nivel social con todo el sistema de vestuario para que ellos se llevaran la experiencia de tener un show. Básicamente ellos multiplicaban estas vivencias y muchos repiten la experiencia con algún familiar o amigo”, resalta la directora.



Ante la crisis, la academia invita a las autoridades locales y al sector privado a que se unan a las iniciativas turísticas que adelantan.



“Nos encantaría hacer parte de un ala del turismo para aportar nuestra experiencia de hace más de seis años que llevamos con Arrebato caleño. Estamos buscando un padrino o un espacio en comodato que puedan ceder por un lapso de tempo. También queremos aplicar a la convocatoria del Ministerio de Cultura Cocrea, pero para ellos se necesita un padrino”, precisa Tovar.

Arrebato por seguir con vida

La escuela no se rinde y por eso sigue en la lucha para salir adelante.

Arrebato Caleño creó una plataforma para que las personas puedan aprender a bailar salsa desde cualquier parte del mundo, una propuesta que denomina como un ‘Netflix de la salsa’ para aprender a bailarla.



“Es la primera plataforma en Cali y colombiana que se diseña en el mundo para este fin. Ahora estamos en una especie de prelanzamiento y esperamos que se haga uno a medios de comunicación y que se tengamos en patrocinio a nivel oficial”, dice.



CALI

Más contenido en Colombia

- 'Disputa territorial' en la cárcel de Popayán dejó un muerto



- Indígenas bloquean vía Panamericana para reclamar promesas



- Estas son las capitales que vuelven a ley seca y toque de queda