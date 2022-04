Pese a la disminución de contagios de coronavirus en en el Valle del Cauca, especialistas del Comité Público Privado de Expertos en Salud (Copesa) hacen un llamado a los vallecaucanos a vivir esta Semana Santa con mesura y guardando las medidas de bioseguridad.

El infectólogo y pediatra, Eduardo López, dice: “A pesar de que el covid está circulando de una manera más baja este no ha desaparecido, continuamos viendo casos todos los días, muchos de ellos hospitalizados, es así que durante la Semana Santa debemos reforzar las medidas que nos han protegido durante estos dos años incluyendo la vacunación”.



(Lea también: Videos: disputa a golpes entre jóvenes y soldados en Candelaria, Valle



En este sentido, Isabel Hurtado, pediatra infectóloga, anota que es vital tener completos los esquemas de vacunación, “ya sean las dos dosis más las dosis de refuerzo, en los casos de los niños, entre 3 y 12 años, importante que tengan sus dos dosis y los adolescentes, con edades entre 12 y 18 años, que se estén acercando por su dosis de refuerzo”.



Así mismo, los expertos en salud hacen hincapié en no descuidar las medidas básicas de bioseguridad, ya que “existe la posibilidad de tener nuevas variantes virales y por eso se debe continuar con la mascarilla en espacios cerrados o poca circulación de aire y donde no se pueda guardar la distancia mayor a dos metros con las personas; el lavado de manos con frecuencia y no olvidar realizar actividad física”.

Existe la posibilidad de tener nuevas variantes virales y por eso se debe continuar con la mascarilla en espacios cerrados o poca circulación de aire FACEBOOK

TWITTER

(Además: Santa Librada: ¿cómo salvar el colegio más antiguo de Cali de un desplome?)



Así lo detalló el infectólogo José Millán Oñate, quien también recomendó que ante síntomas de gripa, quedarse en casa.



“Hagamos de esta Semana Santa un espacio de prudencia, si nos vamos a reunir que sean en zonas aireadas, que sigamos con las medidas básicas de bioseguridad, evitemos aglomeraciones”, concluyó Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científica.



(Lea también: Video: Polémica en Cali por mujer que se habría desmayado frente al alcalde)



CALI