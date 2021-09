Cali: desde este domingo aplican 34.000 biológicos a todas las edades ​

Al tiempo que llegaban a Cali 7.500 dosis de Pfizer, para aplicar por primera vez a menores de 12 a 17 años, y 34.000 de AstraZéneca para todos los grupos de edad, frente al Centro Administrativo Municipal (CAM), donde está la Alcaldía, un grupo de personas, algunas sin tapabocas, se concentró con carteles en mano.

Dijeron: “No obligar al trabajador a vacunarse”. Otro mensaje fue: “Si la vacuna no inmuniza y no impide los contagios, entonces para qué crees que te vacunan?”.



En la Alcaldía y en la Gobernación manifestaron que respetan la libertad de pensamiento. No obstante, indicaron que si bien la vacuna no es una cura, como siempre se ha advertido, sí reduce el riesgo de contagio para evitar que la población llegue a una UCI.



Entre tanto, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que aunque las vacunas han venido en un desabastecimiento porque no llegan del Gobierno Nacional, a partir del domingo empieza la aplicación de primeras dosis de AstraZéneca para todos los grupos poblacionales, además de las de Pfizer a niños y jóvenes hasta 17 años.



Se siguen aplicando segundas dosis de Pfizer y Sinovac.



Pero como Sinovac esta está tan escasa, solo se aplica en el megacentro habilitado en el estadio Pascual Guerrero.



Se espera que después del 15 de septiembre lleguen más vacunas a Cali.



Además, la secretaria Torres dijo que se busca que el Gobierno priorice entrega de biológicos en la ciudad, teniendo en cuenta que se avecinan grandes eventos, como el Petronio Álvarez, el Mundial de Salsa, la Feria y los Juegos Panamericanos Junior.



Para las segundas dosis se está priorizando, según resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No.1151 de 2021, a las personas que tengan comorbilidades, menores de 12 a 17 años, mayores de 50 años y embarazadas.



La secretaria Torres invitó a los padres de familia a llevar a sus niños de uno a 11 años a vacunarlos con un refuerzo de sarampión-rubéola "en los 150 puntos disponibles en todas las comunas de la ciudad y en los megacentros".



Se hace, teniendo en cuenta que hay poca disponibilidad para vacunación covid.



"Queremos trabajar este fin de semana reforzando el esquema de sarampión rubeola por las coberturas tan bajas que se tienen por debajo del 40 por ciento a nivel nacional y obviamente Cali no tiene resultados positivos", dijo la funcionaria.



Hay vacunaciones en polideportivos de Cristóbal Colón, La Base y Santa Fe, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.



En la ESE de Ladera, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.



