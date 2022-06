A partir de este miércoles, Cali pone fin a los megacentros de vacunación contra el covid-19.



Estos fueron los lugares fundamentales para adelantar la inmunización masiva de caleños y caleñas contra el coronavirus, sobre todo, desde el año pasado.

“En este momento tenemos más de 4,2 millones de dosis aplicadas en la ciudad, de las cuales, en total, los megacentros han aportado alrededor de un 40 %", explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud distrital.



"En los tiempos iniciales de la vacunación, en los meses de mayo a noviembre y diciembre de 2021, los megacentros aportaban cerca del 60%", añadió.



Según la funcionaria, a partir del último mes de 2021 se empezó a reforzar la vacunación extramural.



Los equipos de inmunización de la Secretaría adelantaron jornadas en barrios, universidades, zonas gastronómicas y de diversión nocturna, convirtiendo esta estrategia en la más exitosa, dado que la afluencia a los megacentros comenzó a reducirse.

Sitios para vacunarse contra covid en Cali

“Ahora seguiremos vacunando en las diferentes IPS. Ya el plan de vacunación covid se va adhiriendo al plan de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI, o esquema regular, por lo cual ya está en medios oficiales la programación en estas entidades, tanto públicas como privadas”, informó la Secretaria.



Torres recordó que las personas pueden dirigirse a cualquiera de las IPS públicas a vacunarse sin barrera de aseguramiento, es decir, independiente de la EPS a la que están afiliados.



Hay atención en la sede principal de Famisanar, en la carrera 44 No. 6B-35, de lunes a viernes, a de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p. m.



En Amisalud, en la carrera 39A No. 4A-45, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:30 p. m.



También en Compensar, en la carrera 44 No. 9A-31, Viva 1A sede Cámbulos, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. y sábados, de 7:30 a. m. a 12:00 m.



A su vez, hay vacunaciones en Salud Total, en la avenida 4N No. 19N-76, y Virrey Solís Oriente, en la calle 75B No. 20-170, en el local 230 en el centro comercial Río Cauca.



“También seguiremos con jornadas de vacunación, sobre todo los fines de semana y en horarios nocturnos. En su momento serán anunciadas previamente, de acuerdo también con los recorridos y actividades que hacemos como las jornadas en colegios o el programa de Gobierno al Barrio”, complementó.



Para mayor información sobre los puntos de vacunación fijos y las jornadas en territorios, la ciudadanía puede acceder a las redes sociales de la Secretaría de Salud Pública: @SaludCali en Twitter y @secsaludcali en Instagram y Facebook.



No obstante, el Comité de Expertos de Salud del Valle (Copesa) recomienda que, aunque el Gobierno Nacional determinó el retiro del tapabocas en colegios y sitios cerrados, la mascarilla debe utilizarse, en caso de síntomas respiratorios.



CALI