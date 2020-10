Covid: en el Valle hay más de 1.800 contagiados entre 0 y 9 años

Mientras que las autoridades sanitarias del Valle advirtieron que 1.800 menores entre 0 y 9 años se han contagiado de covid-19, en Cali se aplicaron cierres a 15 negocios por desatendernormas de bioseguridad.

La cifra de menores de 0 a 9 años en este semestre fue reseñada por la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, quien señaló que es una población en la que se presenta un mayor ritmo de contagio porque muchos no toman medidas de prevención.



Otros 3.500 casos positivos fueron en jóvenes hasta 19 años; de 20 a 30 años fueron 15.000 (16 muertes); de 40 a 49 se llegó a 12.000 (137); de 50 a 59 a 9.000 (267 muertes); de 70 a 79 se reportan 3.500 casos (537 muertes); de 80 a 89 fueron 1.650 (544); 90 en adelante, 200 contagiados (135 muertes).



La doctora Lesmes dijo que se debe evaluar que en muchos casos jóvenes llevaron el virus a casas porque se reúnen y no acatan normas.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que la mayoría de positivos están de 15 y 18, seguidos de 10 a 14.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, reiteró el llamado para que los mismos ciudadanos sean quienes promuevan el autocuidado, con el uso de tapabocas, distanciamiento social y aislamiento, acompañado de un examen, cuando tengan sospechas de coronavirus.



En la Gobernación fue cerrada una semana el área de recaudo. En el Concejo de Cali hay alarma por el segundo caso.

Recuerden que el COVID-19 sigue presente. Por eso se recomienda consultar al médico cuando tenga gripa, utilizar correctamente el tapabocas y evitar jornadas de trabajo donde haya contacto estrecho. — María Cristina Lesmes D. (@lesmesdmc) October 1, 2020

La tendencia del Valle iba bien porque se pasó de 300.000 casos en agosto a 200.000 en septiembre, pero suben los reportes diarios de contagios y muertes. Ayer, el Ministerio de Salud consignó 680 contagios nuevos y ocho muertes (4 en Cali y de a una en Palmira, El Cairo, Cartago y Roldanillo).

En Cali se mantiene la alarma por el aumento en el ritmo de contagio que pasó de 0,8 a más de uno en las últimas semanas. Las Secretarías de Gobierno y Salud activaron los controles y llamados.

Cierre de negocios al no cumplir bioseguridad

Así, hubo cierres a supermercados, cinco establecimientos para adultos y una discoteca por no atender normas, informó el subsecretario de Inspección Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet.



Se detallaron omisiones en toma de temperatura, no exigencia de tapabocas y otros hechos que no ayudan a salvaguardar la vida de los caleños, Tampoco se aplicaban medidas de señalización ni se disponía de elementos de desinfección.