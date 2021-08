Cali ya cuenta con vacunas AstraZéneca y Pfizer contra el covid-19

La Secretaría de Salud de Cali informa que hay las vacunas AstraZéneca y Pfizer para priorizados, ambas para primeras y segundas dosis.

No obstante, no hay Sinovac. Tampoco hay Moderna ni Janssen.



De acuerdo con la Secretaría de Salud del distrito, se espera que la próxima semana lleguen dosis de Sinovac.



Entre tanto, se inicia este sábado, 21 de de agosto, la aplicación de los biológicos a la población con edades entre 15 y 19 años, luego de que el Ministerio de Salud dio su autorización.



Las jornadas se realizarán suministrando las vacunas disponibles, AstraZénea y Pfizer.



La titular de esta dependencia en Cali, Miyerlandi Torres, dijo que AstraZéneca ha sido avalada también para población de mayores de 18 años.



Explicó se han estudios que avalan dicha aplicación.



La vacuna de Pfizer se aplicará a los menores de 18 años.

Cali sin muertes por covid, tras 15 meses

El pasado jueves fue un día histórico para Cali. Después de 15 meses no se reportaron muertes por el nuevo coronavirus en la ciudad y la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) estaba en 69,9 por ciento.



“¡Felicitaciones! Cero muertos. Agradecemos a Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, y a través de ella, a todo el personal del sector público y privado por el esfuerzo”, sostuvo alcalde Jorge Iván Ospina.



Pero las mismas autoridades dicen que no se puede bajar la guardia. Ayer se reportaron 17 muertes.



La tendencia en las cifras de pacientes y muertes ha sido a la baja en la capital del Valle del Cauca, aunque esta semana no faltaron dos días con las mayores cifras del país.



“Desde el 25 de mayo de 2020 no teníamos un día con cero casos de mortalidad por la pandemia. Ese es un resultado cuando la ciudad presenta un porcentaje de ocupación de UCI por debajo del 70 por ciento y además cero casos de muertes”, dijo la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.



La funcionaria, con doctorado en Salud Pública, anotó que este es un resultado gracias al compromiso de todos los actores alrededor de la pandemia y del compromiso de la comunidad. “Quiero hacer un llamado para que continuemos en este comportamiento y, obviamente, todos de la mano para la apertura económica, social y cultural, bajo estos indicadores”.



El Valle viene de marcar las cifras más altas el martes (998 casos) y miércoles (1.067).



Este jueves mostró, de nuevo, descenso con 358 casos. El Ministerio reportó ayer 578 contagios nuevos en el Valle del Cauca con 25 muertes.



Estas últimas se presentaron en Cali (17), Palmira (3), Buga (2), de a uno en Roldanillo, Buenaventura y Cartago. Tres de los fallecidos son mujeres de 57, 59 y 65 años con morbilidades en estudio. el resto tienen comorbilidades, con edades dee 64 a 84 años.



El departamento marcó el mayor número de casos, seguido por 522 de Antioquia y 439 de Bogotá.



En el informe del jueves los datos fueron: Bogotá (828), Antioquia (575), Valle (358), Cundinamarca (141), Córdoba (129), Cauca (128), Norte de Santander (102), Barranquilla (84), Magdalena (81), Santa Marta (78), Santander (77), Nariño (70), Atlántico (62), Cartagena (52), Boyacá (48), Meta (43), Risaralda (43), Huila (33), Cesar (31), Casanare (30), Caldas (29), Tolima (24), Sucre (21), Amazonas (20), Quindío (20).



