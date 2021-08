Aclaran dudas a evangélicos y cristianos sobre vacuna en el Valle 

"Yo no me voy a vacunar", dice la caleña Julieta Rodríguez. Tiene 62 años y asegura que prefiere seguir viviendo en su casa en la vía al mar, hacia Buenaventura, protegida del contacto con otras personas.



Pero, además, sostiene que en su iglesia cristiana, a la que pertenece desde hace más de una década, otros creyentes tienen dudas sobre los biológicos como ella.

De hecho, en el Ministerio de Salud y entre autoridades sanitarias del país han venido analizando si uno de los factores de quienes no desean ponerse la vacuna contra el coronavirus es su convicción religiosa.



Este planteamiento se debe a que algunos pastores e integrantes de comunidades entre cristianas y evangélicas en el territorio nacional, mantienen su distancia frente a la aplicación.



Hay confusión, pues otras personas de templos cristianos se han puesto el biológico, aumentando más las dudas.



En el Valle del Cauca, los interrogantes no son la excepción, pues un ejemplo es Julieta, una ejecutiva de ventas que mantiene su postura de no vacunarse por sus creencias religiosas.



Piensa que sigue bajo la voluntad de Dios y que no necesita la vacuna.



Pero también cree que hay todo un negocio de la industria farmacéutica.



Hay otras personas cristianas que ella conoce que le habrían dicho no aplicarse la vacuna porque tendría efectos colaterales y porque no se han hecho suficientes estudios, pues las vacunas salieron en el transcurso del año de la pandemia.



"Una vacuna no se produce de la noche a la mañana. Necesita tiempo", dice Julieta y muestra a sus amigos videos de europeos que al igual que ella no creen en la inmunización del rebaño que Cali aspira a contar, antes de que finalice este 2021.



Esta posición, como ella misma lo reconoce, le ha generado distanciamiento de amigos católicos que la censuran por su postura. "No entienden lo que digo", señala.



Teniendo en cuenta que la opinión de toda persona es válida y, precisamente, para aclarar esas inquietudes, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, encabezó esta semana una reunión con un delegado de iglesias cristianas y evangélicas, más por aclarar esos interrogantes para dejar la decisión al libre albedrío.



“Es un gremio muy importante para nosotros porque cuidan la salud de muchas personas y son transmisores de la necesidad de la inmunización. Se hizo mucho énfasis en la vacunación individual para la suma colectiva para que todas las iglesias y agremiaciones cristianas estén protegidas”, dijo la secretaria Lesmes.



La funcionaria explicó la importancia de la vacuna para reducir el riesgo de que la población sea doblegada por el virus hasta terminar en una unidad de cuidados intensivos.



Según la secretaria Lesmes, es muy importante que la población tome conciencia, teniendo en cuenta, las variantes del virus que son más contagiosas con efectos mucho más fuertes.



En Cali se detectaron otros seis de la variante delta y se informó la situación este miércoles, 25 de agosto. El primer caso en el país fue una mujer, procedente de Estados Unidos, que llegó a Cali, el 2 de julio. Un día después, su prueba de covid dio positiva.



“Aquí pudimos despejar muchas dudas con respecto a los diferentes tipos de vacuna que hay y desmitificar algunas creencias que hay alrededor de los biológicos. Las respuestas a nuestras preguntas nos dejan muy tranquilos y eso es lo que queremos transmitir a la ciudadanía para que de manera libre tome su decisión, pero con información de primera mano”, aseguró Giovanni Peña Paz, presidente de la Asociación de Ministros Cristianos Evangélicos del Valle (Asmicev).



El diputado Farid Larrahondo, también presente en la reunión, calificó como importante el encuentro para transmitir el mensaje a las comunidades, en el objetivo trazado por la Administración departamental de alcanzar en el menor tiempo posible el 90 por ciento de la población vallecaucana vacunada.



Estas dudas no solo se viven en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica y hasta en Estados Unidos. Allí, por ejemplo, el doctor Danny Avula, director de la campaña de vacunaciones contra el covid-19 del estado de Virginia, ha sostenido que en algunas iglesias cristianas, dependiendo de dónde se encuentran sus congregaciones, no quieren meterse con la vacuna por opiniones muy similares a la de la caleña Julieta Rodríguez.



