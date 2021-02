Cali recibió una donación de Unidades de Cuidado Intermedio 

Una importante donación de insumos médicos proveniente de Emiratos Árabes recibió la Administración municipal, gracias a la gestión de la oficina de Relaciones y Cooperación Internacional del municipio, bajo el liderazgo de Óscar Fernando Marmolejo.

Se trata de Unidades de Cuidado Intermedio y elementos médicos de bioseguridad que serán distribuidos a diferentes entidades médicas donde se pueda operar.



La secretaria de Salud Pública de Cali, Miyerlandi Torres, explica que esta donación consta de 200 Unidades de Cuidado Intermedio para la atención de la pandemia.



“En el segundo pico tuvimos una zona de expansión que alcanzó entre 100 y 110 unidades de cuidado intermedio, hoy nos están haciendo entrega del doble de unidades, lo que permite ver la magnitud de la donación que estamos recibiendo”, agregó la funcionaria.



Entre tanto, el secretario de Gobierno municipal, Jesús Darío González, no descarta un tercer pico de la pandemia en los próximos meses, por eso considera que tener esas unidades en la ciudad es una “noticia vital para el tratamiento de las personas que adquieran el virus. Son elementos que llegan para seguir preservando la vida”.



Catherine Rueda, líder de proyectos de salud de Moncada Holdings, la entidad colombo – emiratí que adelanta la donación en el ámbito nacional, agrega que dentro de los insumos también se encuentran equipos ventiladores BIPAP, que sirven para “ayudar a disminuir el porcentaje de pacientes que llega a una UCI por el contagio del covid”.



