Casi 200 pacientes, en espera por una UCI en el Valle

La cifra de espera por camas en una unidad de cuidados intensivos (UCI), en el Valle del Cauca superó los 190 pacientes.

La ocupación alcanzó ya el ciento por ciento. La gobernadora Clara Luz Roldán afirmó que ya no hay disponibilidad alguna y pacientes que requieren atención especializada están atendidas o intubados en áreas de urgencias que no es el ideal, porque su capacidad también se completa.



“Tenemos una sobreocupación de los servicios de urgencias, hospitalización y UCI, tenemos además un recrudecimiento de las patologías por trauma, por heridas, por efectos de riñas y peleas que nos incrementa todavía más la ocupación de nuestros servicios de urgencias”, dijo la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.



A estos se suma, el desabastecimiento de medicamentos y elementos. La funcionaria señaló que se requieren concentradores de oxígeno.



“Tenemos una dificultad de incrementar el volumen de oxígeno que llega al departamento, porque no hay envases para transportarlo. Esto pues significa que tenemos una situación supremamente crítica y que nos obliga a todos los vallecaucanos a cuidarnos, a tratar de romper las cadenas de transmisión”, advirtió.



“Estamos buscando unos ventiladores adicionales que el Ministerio dice que ya los consiguió. Estamos buscando unas bombas de infusión, me comunicaré con mis colegas de otros departamentos a ver cómo nos pueden facilitar ayuda. Y hay desabastecimiento de algunos medicamentos críticos”, indicó la secretaria Lesmes.



De ahí que se hace necesario extremar las medidas de autoprotección y aislamiento, más cuando ha habido contacto con una persona positiva para covid.



“Quiero pedirles a todos los empresarios que faciliten a sus trabajadores salir a vacunarse. También, a la comunidad a que acuda a nuestros megacentros”, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que la ocupación de camas en UCI sobrepasó el 96 por ciento y señaló que demás del colapso en estas unidades, hospitales de baja y mediana complejidad ya muestran una elevada ocupación en áreas de urgencias y hospitalización.



Expresó que hospitales de baja complejidad de atención, como el Primitivo Iglesias, en el barrio La Floresta, así como el Joaquín Paz Borrero, en Alfonso López, y el Cañaveralejo, en el occidente, arrojan una ocupación en urgencias de más del 80 por ciento.



Sin embargo, aseguró que hay 30 unidades de cuidados intermedios que da cierto respiro, pero recalcó que la ciudadanía debe ser consciente del difícil momento que la salud atraviesa.



Manifestó que Cali, ante la crítica situación social que afronta, está en un proceso de reactivación económica. Hasta ahora no se ha contemplado volver a restricciones, como el toque de queda. Así mismo, dijo que las vacunaciones contra coronavirus continúan en los 14 sitios habilitados em Cali.



En el Valle, la vacunación llegará, inclusive, a pobladores de zonas apartadas con vacunas de una sola dosis.



“Para ellos tenemos reservado este esquema de vacunación. En el departamento, el 80 por ciento de la población vive en cabeceras municipales. Por eso, estamos haciendo grandes esfuerzos para atender estos centros poblados y algunos corregimientos”.



CALI