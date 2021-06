Así va el covid-19 en el Valle después de 15 meses

La aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra el covid-19 es una de las actuales dificultades que atraviesa el Plan Nacional de Vacunación, cuando se cumplen 15 meses del inicio de la pandemia. En Cali y el Valle del Cauca esta situación no se presenta de manera acentuada.

Aunque las autoridades de salud insisten en el llamado a las personas para que acudan a los puestos de vacunación a iniciar su esquema de inmunización con la aplicación de la primera dosis, o a completarlo con la segunda dosis, el parte de la vacunación contra el nuevo coronavirus es positivo.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Ágredo, informó que en la ciudad ya se superaron las 510 mil personas vacunadas con primeras dosis. De estas, unas 230 mil ya completaron su esquema con la segunda dosis.



Cabe apuntar que la meta de vacunación en Cali es de 1’585.324 personas y al 17 de junio pasado se ha inmunizado el 24,5 por ciento del total de la población.

“Esta es una noticia positiva para la cuidad. A pesar de los problemas sociales, a pesar de la movilidad (por los bloqueos de vías), a pesar del acceso, tener más de 500 mil personas vacunadas es una motivación”, anunció Torres.



La epidemióloga y doctora en Salud Pública agregó que quienes estén dentro de las diferentes etapas de vacunación solo tienen que buscar el puesto más cercano a su residencia e ir a la vacunación. En estos momentos, ya comenzó la vacunación para personas mayores de 45 años, que pueden recibir la primera dosis del biológico contra la covid-19.



La meta de la Secretaría de Salud es tener 30.000 personas al día en los megacentros y hay un promedio de 20.000.



Los megacentros de vacunación en Cali son: Estadio Pascual Guerrero, Nuevo Latir, Plazoleta Jairo Varela, Coliseo El Pueblo, La 14 de Calima, La 14 de Pasoancho, Polideportivo Salomia, IE Luis Carlos Rojas - Primero de Mayo, la Universidad Javeriana, el Coliseo José Arlen Carvajal, el Polideportivo Cristóbal Colón, la Unidad Recreativa El Vallado y la Casona Fundación Carvajal.

Cifras preocupantes

La vacunación es importante para quitarle presión a los servicios de salud, no solo en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), sino en los otros niveles de atención, como las

urgencias.



Y es que a 15 meses de inicio de la pandemia, el Valle del Cauca ya superó los 300.000 casos positivos y se acerca a los 9.500 fallecimientos. Las personas recuperadas son cerca de 270.000.



La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, declaró que el tercer pico de la pandemia en el departamento deja números altos.



“La tasa de contagio en el Valle es elevada. Hoy ocupamos el primer lugar en muertos por habitante, situación que obliga al ordenamiento de cada una de las personas, al respeto de las medidas de bioseguridad y a vacunarse y aún vacunado continuar con las medidas de bioseguridad porque la vacuna lo que hace es disminuir en un porcentaje muy grande la enfermedad grave, pero no evita que nos enfermemos”, enfatizó Lesmes.



En el Valle van 338.529 segundas dosis de la vacuna aplicadas.

La Secretaria de Salud añadió: “Tenemos una ocupación del 98.5% (de UCI) que técnicamente es del 100%, y tenemos pacientes ubicados en la baja complejidad, con urgencia de pasar a la mediana y la alta, y pacientes en la alta esperando unidades de cuidado intensivo. No tenemos forma de sacar pacientes porque todo el país está en alerta roja, no tenemos forma sino de abrir un número reducido de camas que vamos a abrir, pero tampoco tenemos la posibilidad de abrir 200 camas que sería lo que nos dan tranquilidad, porque no tenemos los recursos humanos, ni técnicos, ni financieros, ni de medicamentos, para soportar un número tan grande de camas”.

Piloto de inmunidad

Y si en Cali llueve, en algunos municipios del Valle del Cauca no escampa.



La Secretaria de Salud manifestó su preocupación frente a la situación en poblaciones pequeñas: “Con un incremento de casos como en Trujillo y Riofrío, en municipios pequeños donde no pensábamos que íbamos a tener esta complejidad; en Ansermanuevo y Caicedonia, en general en todos y con congestión en todos los servicios de urgencias, de todos los servicios hospitalarios y de camas de UCI volados”.



Durante cinco días, entre el 17 y el 21 de junio, la Secretaría Departamental de Salud adelantará en los municipios de La Victoria y Obando, una prueba piloto en busca de la inmunidad de rebaño en estas dos poblaciones del norte del Valle.



“En el municipio de La Victoria estaremos jueves, viernes y sábado, mientras sábado domingo y lunes iremos a Obando, vamos a hacer un barrido de vacunación y vamos a vacunar al 40% de la población susceptible entre 18 años y más a todas las personas sin importar su condición”, señaló la Secretaria de Salud del Valle.



Añadió que “esperamos que sean además de exitosos la forma de comprobarles a los demás vallecaucanos la eficiencia de la vacuna. Tendremos cerca de 8 mil dosis para vacunar en la cabecera urbana y áreas rurales cercanas”.



Los habitantes de La Victoria y Obando, más la población inmigrante puede asistir a los puntos de vacunación “para lograr hacer una vacunación de bloqueo en todo el territorio dejándolos muy cerca a la inmunidad de rebaño. Es una prueba piloto que se hace en algunos municipios del país”, explicó Lesmes.



CALI

