Casi todo el personal de salud de un municipio de Nariño tiene covid

Al doble confinamiento que sufren las comunidades de tres veredas en el municipio de Maguí Payán, en Nariño, ahora se suma el contagio con coronavirus que afecta a su alcalde Alejandro Quiñonez Cabezas y a todo el personal de la salud.



"Se me ha confirmado que tengo covid-19", expresó el funcionario en una intervención pública a la comunidad, en la que además reveló que "hemos recibido la noticia de que Maguí Payán tiene 134 casos confirmados, dando como positivo el 97 por ciento del personal de salud".

Y para completar el grave panorama que vive el municipio del Litoral Pacífico nariñense, el 97 por ciento del personal de salud también resultó contagiado.



Ante esta dramática situación, el alcalde anunció que se ha tomado la decisión de realizar el cierre temporal de la E.S.E. Saúl Quiñonez, con el propósito de buscar otra empresa y el personal adecuado que se encargue de prestar el servicio de asistencia médica a los pobladores.

Acabo de recibir llamado URGENTE del Alcalde de Magui Payan-Nariño, Alejandro Quiñonez y me confirma que EL y el PERSONAL DE SALUD dieron positivo para Covid! Por favor ayudemos a este Mpio! SOS @MinSaludCol @LGPlata @gobnarino @navarrowolff @fidelcanoco @MabelLaraNews @pagope pic.twitter.com/Q7HnFXCxli — Oscar Gamboa Zúñiga (@Osgazu) June 29, 2020

Pero la situación no solo resulta alarmante en la zona urbana del municipio localizado en el denominado triángulo del Telembí.



"El reporte que he recibido del sector rural es más triste y desalentador, porque la sintomatología que la gente vive allá es la misma que estamos viviendo en el casco urbano", declaró.



"Hoy no tenemos un lugar dónde atender a los pacientes", expresó y denunció luego que el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Salud habían contratado la construcción de un nuevo hospital en la localidad hace aproximadamente 8 años, pero este es el momento que aún no se ha entregado y permanece en obras.



El alcalde, tras subrayar que "aquí no tenemos las herramientas para poder contener esta terrible pandemia", solicitó al Gobierno Nacional su pronta intervención para que esta ejecución que tanto requiere la comunidad del municipio se haga realidad en el menor tiempo posible.

Casi todo el personal médico está contagiado

El personal de la salud que también se vio afectado con la pandemia está integrado por siete personas, un médico y 6 enfermeras, quienes desde hoy se ven en la obligación de cumplir con el rigor de la cuarentena en cada una de sus casas.



El Instituto Departamental de Salud de Nariño en el último reporte oficial reveló que Maguí Payán tiene 72 nuevos casos de covid-19, por lo que el municipio se ubica después de Tumaco, Pasto e Ipiales en cuanto al número de casos positivos. Además ya contabilizan cuatro fallecimientos.



Pero si en materia sanitaria el municipio enfrenta una grave emergencia, en cuanto al orden público se refiere la realidad es aún más compleja.



Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, calificó como grave la situación humanitaria en esa jurisdicción del departamento, por los fuertes enfrentamientos que se registraron el pasado 21 de junio y que dejaron un total de 12 muertos entre miembros del Grupo Armado Organizado residual Oliver Sinisterra y la Estructura 30 que se disputan a sangre y fuego las rutas del narcotráfico.



De acuerdo con el organismo, en las veredas Ricaurte, Playón y La Piragua alrededor de 75 familias están sufriendo además del confinamiento por la violencia, también lo padecen por el coronavirus.



Codhes advirtió que son tres las causas de los desplazamientos en el Departamento de Nariño: presencia de grupos armados ilegales, combates y enfrentamientos entre éstos, amenazas e intimidaciones de los mismos.



En este municipio con 25.000 habitantes aproximadamente los organismos de seguridad señalan que existe la presencia de las disidencias de las Farc, Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Grupos Armados Organizados residuales, GAO.

MAURICIO DE LA ROSA

Para EL TIEMPO

PASTO