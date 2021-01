Así se movió el covid-19 en el suroccidente del país en el 2020

La pandemia del covid-19 (que se inició en Colombia en marzo de 2020) estuvo relativamente controlada en el suroccidente del país hasta octubre. En ese mes, la indisciplina de las personas comenzó a generar un aumento significativo de los contagios, lo cual obligó a las autoridades a tomar medidas para reducir la velocidad de transmisión del virus.

En el Valle del Cauca, al 30 de diciembre de 2020 se confirmaron 135.455 casos de covid-19, del cuales 94.572 son de Cali.



En Nariño y Cauca, a la misma fecha, se han contabilizado 30.594 y 18.388 casos, respectivamente.



En cuanto a los fallecimientos debidos al coronavirus, los datos son estos: Valle del Cauca 4.222. Nariño 960 y Cauca 496.



El 12 de agosto fue el día en que se informó el mayor número de pruebas positivas en el Valle del Cauca al llegar a 1.826 casos. Posterior a esta fecha, la notificación de estos casos se mantuvo inicialmente en una meseta sostenida hasta octubre cuando comenzó un incremento leve pero continuo de los contagios.



En la semana del 19 al 25 de diciembre se reportaron 7.470 casos positivos en el Valle, 1.237 casos más que los registrados en la semana anterior, siendo ésta la semana con el mayor número de casos positivos reportados desde el comienzo de la pandemia.



El 2021 será el año de la vacunación contra el virus. En Cali ya se inició el simulacro de la vacunación. Unas 1.600 vacunadoras que trabajan en 150 puestos, más 400 cupos abiertos para auxiliares de enfermería que se quieran certificar en vacunación covid-19, harán parte de las jornadas de inmunización.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, explicó que el próximo 6 de enero comenzarán las capacitaciones para el personal, con el objetivo que en febrero, cuando se empiece a aplicar el biológico, esté el personal capacitado y certificado para las jornadas de vacunación que se realizarán en las diferentes IPS de la ciudad.

Valle del Cauca se acerca a los 140.000 casos

Al cierre de esta edición, el Valle del Cauca había alcanzado 138.870 casos positivos históricos de covid-19 desde el inicio la pandemia en marzo pasado. De esos casos, el 69,7%, 96.885 son de Cali.



Además, cerca de 4.300 personas han fallecido por el virus en el departamento.

Como sucedió en el resto del país, en diciembre los casos de covid-19 aumentaron significativamente. En el Valle del Cauca, la semana del 19 al 25 diciembre ha sido el periodo con el mayor registro de casos positivos, con un promedio superior a los 1.000 casos por día.



“En agosto fueron 715 y hoy la media está en mil casos diarios, estamos por encima de todas las estadísticas, por encima de todo lo que teníamos calculado, esa es la razón por la cual ni siquiera los medicamentos nos alcanzan”, afirmó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.



Las autoridades departamentales debieron endurecer las medidas para frenar la cifra de contagios y disminuir la ocupación hospitalaria, como la implementación del pico y cédula, toque de queda, ley seca y restricción de procedimientos quirúrgicos no prioritarios, sin embargo, Lesmes reiteró el llamado a la comunidad para seguir las medidas y recomendaciones durante las celebraciones de fin de año para poder cumplir con dicho objetivo.



Estas medidas buscan evitar las aglomeraciones y desórdenes. De igual manera, continúa la alerta naranja en la red hospitalaria.



La Secretaría de Salud reveló que una de las mayores preocupaciones es la escasez de medicamentos necesarios para la atención en las unidades de cuidado intensivo, lo que mantiene cerradas más de 100 camas UCI.



“Hay un desabastecimiento mundial y con el Ministerio de Salud estamos haciendo una importación desde Chile y nosotros con recursos frescos a la mano estamos tratando de comprar a más precio de lo que había antes, pero tratando de dar respuesta y abrir camas”, señaló Lesmes.

El primer caso de covid-19 en el departamento del Cauca se registró en Popayán. Desde entonces y hasta el 1 de enero de 2021 se han presentado 18.844 casos del coronavirus en los 42 municipios. Sólo en diciembre se llegaba a un total de 2.596.



Entre el 1 y el 29 de diciembre se reportaron 1.119 casos activos, en cambio, entre el 1 y el 30 de noviembre se reportaron 980 casos, en un incremento de 39 casos.



Lida Mera Paz, secretaria de Salud del Cauca, destaca que pese al incremento de los contagios este mes, es el departamento de menos casos en comparación a sus vecinos.



“Ya son 496 personas que han perdido la vida, en su mayoría entre 60 y 80 años, y mayores de esa edad. Lamentamos mucho estas pérdidas, puesto que esto significa que virus es de cuidado y está en el ambiente. Debemos acatar las recomendaciones”, dijo la funcionaria.



Popayán tuvo un incremento de 260 casos entre el 29 de diciembre y el 31. Los registros de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Piendamó y Timbío preocupan.



Cuando comienza el 2021, Nariño está cerca de contabilizar los primeros mil muertos por covid-19 y esa cifra seguirá en ascenso porque la indisciplina puede más que el autocuidado.



Según el más reciente informe del Instituto Departamental de Salud en Nariño han fallecido más de 960 personas por el nuevo coronavirus.



En cuanto al total de casos positivos la región registra 31.603, de los cuales 17.365 corresponden a Pasto, 2.828 a Ipiales, 2.108 a Tumaco y los restantes se distribuyen en los restantes 61 municipios.



El porcentaje de ocupación de camas hoy en el departamento es del 65,8 por ciento, de acuerdo con el reporte del mismo organismo. Al finalizar el mes de septiembre ese porcentaje era del 34,7 %.



Si hubo un municipio en el suroccidente colombiano donde las alarmas se prendieron por el crecimiento inusitado de contagios por covid-19, ese fue Tumaco en la marginada costa Pacífica de Nariño.



Allí, los meses más críticos del año fueron abril, mayo y junio. Hoy Tumaco ya dispone de 20 camas UCI cuando antes de aparecer la pandemia no tenía ninguna.



