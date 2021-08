Un hombre en Cali se vacunó siete veces contra el covid-19

Mientras cientos de vallecaucanos esperan la llegada de la segunda dosis de Sinovac, una persona decidió aplicarse siete vacunas en distintos sitios de Cali.



Su acto llama la atención de médicos por las consecuencias de esa cantidad de vacunas, pero hasta ahora no hay alarmas.



La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, dio a conocer que se detectó a una persona que recibió siete dosis en varios de los puestos de vacunación de la capital del Valle del Cauca.



Se trataría de una persona que afronta una situación de salud mental. De igual forma, la funcionaria explicó que un caso como este prende las alarmas sobre el funcionamiento del sistema de información para las vacunas.



De hecho, Lesmes afirmó que se trabaja en que el sistema de información permita que no se presenten este tipo de casos.



Esta persona decidió, por su cuenta, acudir a varios centros de vacunación para recibir dosis de distintos laboratorios. En el registro se encontró que recibió siete primeras dosis.

Las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia sobre la persona que, hasta ahora, no presenta complicaciones en su salud. Además, no se ha planteado alguna sanción.



La Secretaria señaló se presenta el llamado 'paseo de la vacuna', en el familias salen a buscar su vacunación en municipios del departamento, pero eso no corresponde al proceso de garantizar la cobertura de cada localidad.

