Cali: Vacunación contra covid-19 en megacentros, MIO y zonas rosas

En Cali, durante este fin de semana, quienes no hayan iniciado su esquema de vacunación o necesiten completarlo, no tienen excusa para no acercarse a los puntos de vacunación. Hay dosis para los diferentes grupos poblacionales.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo, informó que en los diferentes megacentros y otros puntos hay 34.000 vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca y Sinovac para mayores de 18 años y dosis de Pfizer para niños y adolescentes de 12 a 17 años y para mujeres embarazadas.



Además, se espera la llegada durante este fin de semana de vacunas de Moderna, que se destinarán a personas mayores de 50 años y jóvenes con factores de riesgo. Estas son vacunas para segunda dosis. “No tenemos una hora, ni día exacto de cuando iniciaremos la vacunación (con Moderna)”, señaló Torres.



En cuanto a la vacunación en espacios diferentes a los megacentros y puntos de vacunación, la doctora en salud pública indicó que el objetivo es visitar lugares donde hay más cantidad de personas. Ya está sensibilizando a usuarios del sistema de transporte masivo el MIO acerca de la importancia de la vacuna. También se están aplicando dosis en estaciones del sistema.



En el caso de las mujeres embarazadas, la Secretaria de Salud del distrito les hizo un llamado especial a estas para que busquen la vacuna, ya que en un comité que se realizó ayer para analizar la mortalidad materna en la ciudad se conoció que tres mujeres gestantes fallecieron debido a complicaciones derivadas de la infección con el nuevo coronavirus y porque tenían comorbilidades.



“Hago un llamado, una invitación a las mujeres embarazadas a que accedan a la vacuna porque claramente esta evita la gravedad de la enfermedad, evita derivar en una UCI (Unidad de Cuidado Intensivo) y obviamente la mortalidad”, afirmó Torres Agredo.



La jefe de la cartera de Salud del distrito dijo que no han podido vacunar ni la mitad de las mujeres embarazadas de la ciudad. Solo han inmunizado el 45 por ciento de las gestantes.

Casi la mitad ya vacunados

En Cali, de acuerdo con el más reciente boletín de vacunación, 795.474 personas han recibido el esquema completo de inmunización contra el covid-19, lo que equivale al 41,4 por ciento de la población a vacunar, 1.920.848 personas.



Las personas que han recibido la primera dosis de la vacuna son 1.177.955, que equivale al 61,3 por ciento de la población a vacunar.



El Ministerio de Salud le ha entregado a Cali 2.057.349 vacunas, de las cuales 2.025.222 han sido entregadas a IPS y 1.973.429 han sido aplicadas por las IPS.



La vacunación ha logrado que la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo disminuya en Cali. La ocupación total de camas UCI es del 61,4 por ciento.

