Más de media costa Pacífica nariñense está sin servicio de energía

Más de media Costa Pacífica de Nariño completó más de 72 horas sin el servicio de energía eléctrica, por los daños en la línea de transmisión que dejan a sus comunidades a oscuras y sin poder preparar y consumir sus más esenciales productos de la dieta alimenticia diaria.

Desde la mañana del miércoles 28 de octubre el apagón afecta a los municipios de Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco y Santa Bárbara en el departamento de Nariño, al igual que a la localidad de Guapi en la vecina región del Cauca.



Es decir, que en seis de los diez municipios del Litoral Pacífico nariñense la falta de fluido eléctrico mantiene a sus pobladores en la completa oscuridad, salvo a quienes tienen acceso a plantas eléctricas que han podido evitar que productos como el pollo, la carne y el pescado se deterioren.



Eso quiere decir que por lo menos unos 100.000 habitantes están ahora en tinieblas y sin saber cuándo retorna la energía a sus hogares.

Pero según el alcalde de La Tola, José Luis Rodríguez, cuando han pasado más de tres días sin la energía, la comunidad se comienza a desesperar toda vez que se dificulta la preparación de alimentos en los hogares.



“La gente se encuentra muy preocupada porque ya comienza a dar hambre y en las noches por la oscuridad la gente prefiere no salir a las calles por temor y miedo a la inseguridad”, revela el funcionario, quien cuestiona a Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar, por no dar una explicación oportuna y sensata de lo ha ocurrido con el vital servicio.



“Hasta ahora no sabemos lo que ha pasado, ni los funcionarios de Pasto ni de Popayán se han dignado en pronunciarse”, reitera con malestar.

Desde la Personería Municipal de Olaya Herrera también se envió a las autoridades una voz de inconformismo, porque por la falta de energía en plena emergencia sanitaria desatada por el covid-19, se teme que los casos se incrementen de manera considerable en la población.



De acuerdo con la entidad “un pueblo sin luz nunca podrá progresar y son su población infantil y la tercera edad sus sectores más vulnerables y a la postre los que más están padeciendo por esta grave emergencia social”.



La electrificadora regional, Cedenar, solamente se pronunció acerca del prolongado apagón el 31 de octubre, lo hizo a través de un comunicado de prensa, en el que advierte a los usuarios del servicio de energía y de manera específica a las comunidades de la interconexión eléctrica Cauca-Nariño que la falla se registró a la altura de la línea Guapi – Belén el pasado 28 de octubre.



Según la explicación entregada, el personal técnico el 29 de octubre pudo detectar la ruptura de un conductor entre las torres 18 y 19, en inmediaciones de la vereda Chuare, en el municipio caucano de Guapi, “sin embargo, a pesar de ser reparado, la línea sigue en falla”.



Al día siguiente, según el mismo comunicado, se habían realizado dos nuevas pruebas con el fin de restablecer el servicio, pero luego se ubicó la falla entre las torres 10 y 32.



El 31 de octubre una de las fallas fue encontrada y superada en la torre 16, pero la línea tampoco entró en servicio, por lo que los operarios de la empresa efectuaron una prueba más y concluyeron que el daño estaría ubicado entre las torres 10 y 22.



Desde las primeras horas de hoy se procedió a recorrer el citado tramo, con el fin de encontrar la falla en procura de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.



“La empresa se encuentra trabajando para recuperar el servicio de energía en los municipios afectados”, revela Cedenar en su informe.