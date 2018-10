Cosecha de goles en Torneo Internacional Las Américas en el Valle

En el cumplimiento de la primera fecha en la versión número 17 de la feria, se marcaron un total de 160 goles en las tres categorías en disputa: Sub 15, Sub 17 y sub 19.

En una fecha llena de emoción y muchos gritos de gol se realizaron 54 partidos, distribuidos en las nueve sedes: La Troja como escenario principal, Comfandi Pance, Sede del Deportivo Cali, Cancha Nueva Generación, cancha de L Candela y Sede Deportiva La Z.



En la categoría Sub 15 se anotaron 50 tantos en el debut, entre los que se destacan el debut con goleada de la Escuela Carlos Sarmiento Lora, 5-0 sobre Pasto, mismo marcador de Atlético Colombia sobre Panteras F.C., dos equipos conforman el Grupo A. Esta categoría está conformada por 40 equipos, divididos en 8 grupos.



La categoría Sub 17 está conformada por 55 clubes, divididos en 11 grupos. En la primera jornada se marcaron 67 goles, para destacar el debut de las canteras de los equipos profesionales de Cali: América venció 1-0 a Albanmarjo, de Puerto Tejada, y Deportivo Cali derrotó 3-0 a Cyclones B, mientras que Atlético Colombia de Barranquilla propinó la goleada de la fecha tras vencer 7-1 a Depor Mafi, de Cali.

En el cierre de la jornada, la Selección de Ecuador realizó su debut con triunfo 2-0 sobre Deportivo Palmira.



En la categoría sub 19 se anotó un total de 43 goles, los resultados que más se destacan son la victoria de 6-1 de Toro Rojo sobre Envigado Cantera de Héroes, la de Promesas de Itagüí, 5-2 ante Academia Colombo Argentina, y la victoria de Tigres del Sinú 5 -0 ante Ipa Sports.



Resultados de la jornada:



Deportivo Cali 4-2 Cyclones



Chocó Unido 0- 2 Martín García



Juventud de Dagua 0-0 Tumaco



América Pedro Sellarés 4-0 Frank Girón



Fútbol Paz 1-0 Integración del Pacífico



Alianza Cali 0 - 4 Área Chica



Pedro Sellares 1-1 Real Quibdó



Pasto 0-5 Escuela Carlos Sarmiento Lora



CRP Cali 3-2 Maracaneiros



Jamundí 2-2 El Minuto



Atlético Colombia 5-0 Panteras F.C.



Boca Juniors A 2-1 Atlético Aguablanca



Boca Juniors B 1-0 Tigres



Aston Villa 4-2 San Sebastián



Deportes Palmira 1-1 Atlético Putumayo



