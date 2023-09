El servicio del alumbrado público de Cali ha estado bajo una concesión desde hace más de dos décadas, pero hoy no dispone de tecnología LED



Ahora se plantea una filial de Empresas Municipales de Cali (Emcali), que sería pública, pero el debate está abierto desde el Concejo y en la campaña electoral.



Los concejales Roberto Rodríguez y Fernando Tamayo dicen que se busca contratar en forma directa.

El alumbrado público ha estado bajo concesión desde el año 2000 en la capital del Valle del Cauca. Han pasado ocho mandatos sin que se complete una renovación tecnológica, según sindicatos de Emcali.



A estas alturas se plantea que ese servicio pase a una filial de Empresas Municipales (Emcali), dice el gerente de esa entidad, Fulvio Soto



Gerente de Emcali, Fulvio Soto Foto: Emcali

Soto señaló que los concejales Roberto Rodríguez y Fernando Tamayo incurren en injuria y calumnia cuando afirman que él usará una empresa de papel para manejar ese negocio.



El gerente señaló que hay documentación legal de Emcaled, filial de Emcali, pública y con capital de 10.000 millones de pesos.



“Dicen que es un proceso de compra de luminarias por 100.000 millones de pesos con una empresa que no existe, de papel, pero hay soportes documentales de su existencia”, dijo.





Sintraemcali nunca apoyó una concesión y ha sostenido que está en capacidad de asumirlo, como era antes de su entrega a un ‘fracaso privado’.

Roberto Rodríguez, concejal de Cali Foto: Archivo particular

Rodríguez elevó citaciones al gerente ante el Concejo. “Con nuestra cantaleta y denuncias, lo que se ha impedido, de manera imparcial, son cosas irresponsables, como las que se iban hacer en Emcali”.



Tamayo dijo que se quiere contratar es, de forma directa, el suministro de luminarias y todo lo del proyecto conocido como ciudad inteligente.



El presidente del Concejo, Carlos Rodríguez Naranjo, solicitó a Tamayo elevar la queja por compra de luminarias ante la Procuraduría, para el control que solicita.



Desde sectores que apoyan la administración se asocia a la Procuraduría como Centro Democrático, Conservatismo y otros partidos tradicionales.

Mientras que el debate se calienta han pasado 23 años de ser tercerizado el alumbrado público con Megaproyectos. Emcali pasó a ser supervisor. Este año, el contrato lo asumió el consorcio Cali Iluminada, que cesaría actividades el 30 de septiembre.



El gerente Soto anuncia ajustes para la filial, cuya matriz será Emcali, para administración, operación y mantenimiento del alumbrado. Sostiene que no habrá inversión de privados y los trabajadores se vincularán a la filial.



Explicó que será una nueva unidad de negocios de Empresas Municipales. Tendrá entre 85 y 100 empleados que no serán carga prestacional de Emcali. Se pasará de recibir 12.000 millones al año a 36.000 millones de pesos anuales.



Soto dijo que la meta es la modernización de alumbrado, lo que no se hizo durante la concesión en particular. Hoy, la ciudad solo tiene 30 por ciento de luces LED.



Emcali empezó el proceso de compra de 38.000 luminarias que serían para el arranque de la filial en octubre. Además, se acudiría a un crédito para obtener 150.000 luminarias, más elementos de telegestión.



Soto acepta que este tema es polémica en campaña electoral, pero señala que es necesario para renovar el alumbrado entre dos y tres años.

El concejal Fernando Tamayo Foto: Archivo particular

Los concejales Roberto Rodríguez y Fernando Tamayo dicen que su control es político. Para Tamayo, “buscan un ‘conejo’ para saltarse la norma, contratar directo, a 5 meses

de terminar”.



Rodríguez, quien habló de un socio turco Isaca, elevó 10 proposiciones en temas de contratación.



A los concejales les tocaría sustentar las frases de una ‘empresa de papel’.



El concejal Juan Manuel Chicango criticó ‘contratitis’ en Emcali.

