'Gobierno debe explicar para qué uso una lista con nuestros nombres'

En su decisión, la Corte ordenó a la Presidencia y a un contratistas eliminar los datos del abogado y exfiscal Montaña de la lista de perfilamientos de “influenciadores de la red social Twitter”, con fundamento en que se vulneran sus derechos al hábeas data, libertad de expresión y de conciencia.



"Solicitaré a la Presidencia que me entregue la información que Du Brands recaudó de mi, en desarrollo de los perfilamientos ordenados por @IvanDuque Esta es la hora que no sabemos para qué, ni para quién eran esos listados, ni cuál era el uso que iban a darles", apuntó Montaña.



En septiembre de 2020 se conoció una lista de influenciadores que serían calificados de 'negativo', 'positivo' o neutro para el Gobierno. Ese documento correspondería al desarrollo de un contrato a cargo de la firma Du Brands. En la lista, enmarcada en una estrategia de comunicaciones, se citaba a periodistas, dirigentes políticos, influenciadores. se tenían en cuenta sus interacciones sociales y su nivel de crítica al Gobierno.



El abogado aseguró que, la inclusión en esa lista, de manera "abusiva e injustificada", es un acto ilegal y ha generado temor en sus allegados "pues todos coinciden que se trata de una lista elaborada con protervos intereses, máxime si se tiene en cuenta la actual violencia desatada en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores del Gobierno desde la posesión de Iván Duque".



El Tribunal Superior de Cali ordenó que en el término de 12 horas a partir de la notificación de sentencia, se procediera a eliminar su nombre de la lista de influenciadores, "atendiendo que la calificación 'negativo' lleva implícita datos sensibles del actor y no se contó con su autorización para el tratamiento y publicación".



Montaña, columnista de 90 Minutos y La Nueva Prensa, dijo que, a través de su cuenta de twitter (@elmermontana), emite opiniones sobre temas políticos, efectúa denuncias sobre violaciones de derechos humanos, abusos de autoridad y actos de corrupción de funcionarios públicos.

La @CorteSupremaJ aclaró que la orientación política es un dato sensible y para hacer uso de datos personales y asignarles calificativos, @infopresidencia y la firma @dubrands debían solicitar previamente el consentimiento de los titulares. 👇🏽 pic.twitter.com/VFjNblIgqv — FLIP (@FLIP_org) February 26, 2021

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República argumentó que la lista de influenciadores no contenía datos personales o sensibles y que los criterios “Negativo”, “Positivo” y “Neutro” fueron objetivos y no reflejaron orientación política, partidista o ideológica de los usuarios analizados. "La tutela no procede para contener o precaver situaciones que aún no han tenido lugar y están basadas en conjeturas y consideraciones hipotéticas que no cuentan con soporte probatorio. En primer lugar, señala que existe falta de legitimación en la causa por pasiva del Presidente de la República, como quiera que las pretensiones del actor involucran es al Departamento Administrativo de la Presidencia", sostuvo.



La Corte Suprema advirtió que si bien la información de una persona está en su cuenta pública de Twitter, eso no permite a terceros usarla “como si se tratase de datos de naturaleza pública”.

Tremendo trabajo Elmer,lo felicito y espero que la decisión de la corte suprema no se la pasen por la faja. — MoralesAbog. (@darelmoraleslop) February 27, 2021

El alto Tribunal advirtió a las autoridades y firmas contratistas sobre la forma cómo se elaboran listados de seguimiento de influenciadores, periodistas y tuiteros, como parte de estrategias de monitoreo de entidades públicas, dejando en claro que las mismas no solo ponen en riesgo la libertad de prensa, sino que constituyen una práctica abusiva del uso de datos de naturaleza sensible.

En el análisis se advierte que se configura la vulneración de las garantías del accionante con la publicación de su nombre en la lista, unido al adjetivo «negativo» que le asignó.



Señala la Corte que "independientemente que la información del accionante en su cuenta de Twitter y trinos puedan ser consultados abiertamente por el público, la accionada no estaba facultada para hacer uso de la misma (...) pues es evidente que lo que determinó su inclusión y el calificativo de «negativo» fue precisamente su ideología política, plasmada en su interacción en la red social”



Montaña escribió: El Tribunal Superior de Cali y la Corte Suprema de Justicia

@CorteSupremaJ reafirman y protegen los valores democráticos sobre los que está edificado el Estado colombiano. La tutela es un arma poderosa que tenemos las personas contra el abuso de poder".

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sostiene que “las prácticas de monitoreo de redes sociales que usan los Gobiernos son un riesgo para la libertad de expresión..".



Un punto clave, es que cada una de las personas perfiladas, debió dar su autorización previa para poder ser incluidas en ese listado. "La Presidencia es la única que sabe el uso y el destino de esos listados de opositores y críticos del Gobierno. Recuerde que lista en mano, los paramilitares asesinan a todos los días en este país", advirtió Montaña.



