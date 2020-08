'Corte no tuteló pero abre debate por uso de redes de Presidente'

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia echó abajo un fallo de tutela que le había ordenado al presidente Iván Duque eliminar de su cuenta de Twitter un trino alusivo a la Virgen de Chiquinquirá.

El trino del 9 de julio era el siguiente: "Respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra virgen de Chiquinquirá como Patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país".

En la providencia de la Sala Laboral se determina que Duque obró protegido por su derecho fundamental a la libertad de expresión, al determinar que ese trino lo presentó como ciudadano y no como funcionario público, ni como Presidente del país.



El abogado Víctor David Aucenon fue quien pidió la tutela al considerar que el mandatario habría abusado de su derecho a la libertad de expresión, con la vulneración del derecho a la libertad de cultos y la laicidad del Estado colombiano, por lo que el Estado no puede profesar ni promover ninguna religión.

Aucenon dijo que la Corte se refirió a que "se trata de una cuenta personal y que habla como ciudadano en el trino, no sabemos cómo deja de ser Presidente, por cuánto tiempo y al amparo de qué articulo".



En ese sentido, el abogado cita el texto de la sentencia: "La Corte considera que si bien el funcionario convocado bordeó el límite del alcance en materia de libertad de expresión de un servidor publico de su investidura, en este caso particular, su proceder no acanza a configurarse válidamente como un ejercicio indebido o desproporcionado de tal derecho, que pueda configurarse violatorio de las garantías incoadas y que dé lugar a las medidas que el accionante pretende".

Aucenón dijo que la Corte deja un punto para revisar cuando dice: "Para los fines de esta decisión, debe indicarse que no es materia de discusión que en dicha cuenta personal, el ciudadano convocado también hace publicaciones propías de su cargo, lo que como se abordará más adelante, puede generar confusión respecto de si se trata de una cuenta oficial de la Presidencia de la República".

El abogado dice que antes de ser elegido Presidente. Duque tenía contados seguidores, ahora son cerca de dos millones.



"La Corte dice que debe ser cuidadoso y abstener de generar confusiones y violaciones de derechos o sea que ¿no es privada del todo? Eso resulta ambigüo y requiere una aclaracion. Si le dan la razon ¿por qué le abvierten eso",.se pregunta el abogadp, radicado en Cali, que espera que la Corte Constitucional revise el caso alrededor de nuevas tecnologías de información.