Revuelo en el Valle del Cauca por presunto ‘cartel de las UCI'

El senador del Valle del Cauca, Carlos Abraham Jiménez, y la secretaria de Salud de este departamento, María Cristina Lesmes, sostuvieron sus posiciones acerca de la presunta existencia de un ‘cartel de las UCI’ en este departamento.

El congresista recalcó que de acuerdo con una investigación que él lideró en la capital del Valle, “en los hospitales de la red primaria, los de baja complejidad, no hay pacientes covid, lo que está pasando es que los pacientes covid, si tienen posibilidad, los están llevando a centros más especializados y a las UCI”.

Según Jiménez, esto se debe a que las clínicas y hospitales pueden cobrar más por la atención a un paciente covid-19 en UCI que si es atendido en una cama normal de hospitalización. “La semana pasada, en Colombia, había 800 pacientes en camas de baja y mediana complejidad, frente a 200 en UCI. Cuando revisamos las cifras en Cali, encontramos que había 117 pacientes en camas de baja y mediana complejidad frente a 57 en UCI”, aseveró el senador.



“Por un paciente en cama hospitalaria normal pagan 10 millones de pesos por 15 días, por un paciente covid, 30 millones de pesos”, aseguró Jiménez, quien señaló que el aumento de pacientes por el nuevo coronavirus en UCI se debe a esa razón.



Ante estas declaraciones, la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, afirmó que no es cierta la existencia del supuesto ‘cartel de las UCI’. Aseveró que las camas de UCI, de alta complejidad, son administradas directamente por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).



“Desde el Crue hacemos una atención directa con el prestador primario para poder clasificar el paciente y asignar la cama, así que difícilmente habría un cartel de camas en el departamento del Valle”, explicó la médica Lesmes.



Agregó que “somos nosotros y a través de una consola de médicos los que asignamos las camas que están libres para las diferentes patologías y tenemos un número de camas muy importantes 457, que nosotros asignamos directamente. Los pacientes se clasifican según su gravedad, si tienen que ir a hospitalización o tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos”.



“Es un absurdo pensar que subimos, sedamos y ponemos un respirador a una persona que clínicamente a través de las tomografías y los exámenes no lo requiera. Estamos cuidando la presencia de personas en cama, tratando de guardarlas para un número importante de personas que en la medida que esto vaya pasando, vamos a necesitar cada vez más porque van a hacer más las personas que están gravemente enfermas”, subrayó la Secretaria de Salud.



La funcionaria explicó que en el caso de una persona positiva para covid-19 la asignación de UCI tiene un proceso. “Una persona que tiene covid-19, que requiere hospitalización, muy probablemente va a necesitar un respirador, las que se quedan en casa porque tienen síntomas leves no van a necesitar hospitalización y no los estamos llevando a hospitalizar, además los estamos atendiendo domiciliariamente para evitar los contagios”, indicó.

