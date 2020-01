Alcalde de Cali dijo que no dará recursos para las corridas de toros

A través de una entrevista, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que no iba a destinar recursos de la ciudad para las corridas de toros en la capital del Valle.

En una entrevista que le concedió a la emisora La W, Ospina manifestó que "buscaremos los mecanismos disuasivos para que menores de edad no vayan a la fiesta brava. Y buscaremos concientizar a nuestra ciudadanía con respecto a que no se adelanta maltrato animal bajo ningún tipo de circunstancia y tradición".



Ospina le dijo a los taurinos que espera su comprensión acerca "de que procesos culturales arraigados que laceran a un ser sintiente como un toro tienen que ser desdibujados de nuestro futuro y no pueden seguir ocurriendo en la ciudad de Cali".



Sobre el futuro de la plaza de toros de Cañaveralejo, donde acaba de realizarse una

nueva temporada taurina de manera paralela a la Feria de Cali, el gobernante dijo que este escenario "pasará a ser un centro de eventos, será mucho más versátil en su utilización. Tenemos la oportunidad de desarrollar allí conciertos, espacio de bailarines, espacio para otro tipo de arte y de alguna manera estaría muy interesado en que progresivamente continúe esta muerte del reinado taurino.

