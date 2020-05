Descubren fiesta sexual en una vivienda con 20 personas en Cali

La Alcaldía de Cali realizó este martes un operativo de control e inspección en una vivienda del nororiente de la ciudad, donde se habría detectado un encuentro sexual en el que, según el mandatario caleño, había licor y drogas.



En el sitio había más de 20 hombres, según las autoridades. El alcalde Jorge Iván Ospina rechazó este tipo de actos porque ponen en riesgo la vida, teniendo en cuenta que Cali arrojó otras tres muertes por coronavirus. Van 1.415 enfermos en todo el Valle del Cauca.

El mandatario indicó que no se puede jugar con la vida de toda una comunidad. La Policía y la Fiscalía evalúan el caso para abrir o no alguna investigación de tipo penal.



"Estamos dando una batalla por la vida. Sin embargo, han citado por redes sociales una fiesta con una intencionalidad morbosa y peligrosa. Violentan la Policía, violentan la cuarentena, violentan la ley. Estamos ante un caso de posibles y presuntos contactos covid-19. Quizás no salen que estamos teniendo más de 1.000 casos en Cali. Violentan todas las normas. No se trata de personas que han roto el aislamiento para ir a trabajar. Son unos insensatos (los 20 hombres)", dijo Ospina, evidentemente indignado.

La Secretaría de Seguridad de Cali reportó cerca de 100 fiestas el sábado 9 de mayo, segundo día del toque de queda en la ciudad y fecha previa a la celebración del Día de la Madre. Además, hubo 18 comparendos y 20 carros inmovilizados.



El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, dijo que el problema es que esos eventos se convierten en focos de posibles contagios de coronavirus.



Así mismo, según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, se registraron 1.800 requerimientos de la población por problemas de convivencia, que terminaron en 230 riñas. Estos hechos ocurrieron, sobre todo, el sábado.



Entre el 25 y el 26 abril, se reportaron 106 reuniones en Cali.

