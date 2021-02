Teatro caleño vive su propio drama: en crisis y sus puertas cerradas

El teatro caleño brilló desde los años 50, bajo el liderazgo del maestro Enrique Buenaventura y una pléyade de talentosos artistas, como Vicky Hernández, Helios y Aída Fernández, Jorge Herrera, Yolanda García, Humberto Arango, Lisímaco Núñez y Fanny Mikey. Este mismo teatro, que sedujo al escritor caleño Andrés Caicedo, hoy en día vive una de sus momentos más difíciles.



A través de la resolución 1408 del 12 de agosto del año pasado, el Ministerio de Salud autorizo la apertura de los cines y salas de teatro bajo unas condiciones de bioseguridad, como el aforo, la implementación de un sistema de bioseguridad y demás elementos que hacen que la gran mayoría de salas se vean obligadas a tener sus puertas cerradas.

A través de redes sociales, un caricaturista ideó, a manera de crítica y reflexión lo que podría ser la solución al problema del teatro: el avión-teatro.



Teniendo en cuenta que a diferencia de los teatros y salas de cine, los aviones sí pueden tener su aforo en un espacio cerrado y bajo unas condiciones especiales de bioseguridad, esta caricatura plantea que el problema es más de voluntades.

Caricatura que muestra el 'Avión-teatro', que se viralizó entre el mundo del teatro. Foto: Archivo particular

Ángela María Osorio, productora teatral y quien junto a su esposo, Leandro Fernández, heredero de una rica tradición familiar de artistas, fundó Espacio T, considera que dicha caricatura es una “crítica”.

“Es paradójico que puedas subirte a un avión donde no hay distanciamiento social, hay dos personas más sentadas al lado tuyo y donde el aire, -según dicen-, es purificado, pero a las salas de teatro nos exigen que tiene que tener un espacio abierto, que si tienes aire acondicionado debes tener un purificador de aire y una desinfección que cuestan millones de pesos, y te exigen que haya un distanciamiento”, indica Osorio.

De esta manera, estas medidas, según la productora, terminan por disminuir el aforo, al 35 por ciento. “Si antes no daban los costos, imagínese ahora con un aforo tan reducido y sumado a toda la inversión que hay que hacer”, agrega.

Cuenta la productora teatral que en el momento de reabrir las salas bajo estas condiciones, se enfrentaron a las dificultades que muchas personas padecen por la pandemia.



“Tuvimos que bajar el valor de la taquilla, porque la gente no tiene dinero. Las boletas que antes estaban en 30 y 35 mil pesos, ahora están en 10 mil. Por ahí vamos perdiendo. Además, cuando tenemos lleno el aforo permitido, los gastos son mucho mayores que el valor de la taquilla. A esto se le suma que las personas no pueden estar mucho tiempo en el teatro”, relata Osorio.



Lo virtual: solución o paliativo



Con la pandemia, los espectáculos digitales o transmisiones por ‘streaming’ se han convertido en la alternativa por excelencia para las presentaciones artísticas. Sin embargo, los resultados financieros en el caso del teatro suelen ser impredecibles.



El Teatro del Presagio es una de las pocas agrupaciones teatrales que le han apuntado también al teatro virtual, a través de su sala virtual.



Camilo Villamarín, director ejecutivo de la sala caleña, considera que es una alternativa para estar en contacto con los seguidores de la salsa y de mantenerse vivos en la escena teatral.

Aunque en los primeros meses de la pandemia proyectaba a través de lo digital registros de algunas de sus obras, entendió que para adaptar sus puestas en escena debían invertir en grabaciones con un lenguaje audiovisual. Esto les implicó costos buscar el talento humano y los equipos para tener grabaciones óptimas.



“Este año, con el repunte del virus y todo lo que ha pasado en materia de salud, retomamos el tema de la virtualidad, de hecho, comenzamos con el estreno de una obra que no lo hemos podido hacer con público físico, sino virtual”, dice Villamarín Orrego.



Entre tanto, para Ángela Osorio, el tema de la virtualidad fue “para cumplir requisitos en las convocatorias, para poder recibir el apoyo del Ministerio y de la Secretaría, pero teatro el virtual no es, y la gente no compra contenido de teatro virtual”.

“Tuvimos que agarrar muchas obras y convertirlas al lenguaje audiovisual es más inversión en escenografía, porque ante las cámaras no podemos tener las mismas cosas que se tienen en el teatro”, anota Osorio.



En busca de la mejor escena

​

Para Osorio, una de las alternativas que le dio la Administración Distrital para solventar la crisis fue la apertura de un programa distrital de Salas Concertadas, donde algunas lograron conseguir el presupuesto por el que habían luchado. A esto se le suman los estímulos que otros pudieron conseguir, sin embargo lamenta que el presupuesto de cultura volvió a bajar.



“De esta manera, de las cerca de 14 o 15 salas que hay en Cali, solo cinco de ellas van a poder recibir estímulos. Estamos hablando con Desarrollo Económico a ver si nos incluyen dentro de los sectores para la reactivación económica, pues llevamos mucho tiempo con salas cerradas y con servicios e impuestos vigentes”, explica Osorio.



Diana Ledesma subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural, reconoce la larga tradición histórica y teatral de la cultura caleña. Por eso, siempre ha trabajado de la mano con el sector para acompañarlos y luchar para que vuelvan las tablas.

En lugares como Espacio T, el aforo se redujo bastante y la bioseguridad se hace c Foto: Archivo particular

“Digamos que en el año 2020 la Secretaría de Cultura fue a acompañar a las salas para que tuvieran una apertura biosegura. De la mano con Seguridad y Justicia, Salud Pública y con las salas el teatro, incrementamos los protocolos de bioseguridad a pesar de que el beneficio económico para la sala no era rentable, pero para las salas había algo mucho más rentable que lo económico: volver a las tablas, y ese sentimiento de querer volver a las tablas era para nosotros muy importante desarrollarlo”, cuenta la funcionaria.



Ante este panorama, la Secretaría de Cultura de Cali hicieron en el 2020 el programa de Concertación, a través del cual se adjudicaron algunos recursos económicos. Todo este proceso lo realizaron de manera concertada.



“Nosotros por ahora en la Administración lo que hemos impulsado es: dejar en el plan de desarrollo Cali Unida por la Vida 2023 un indicador que nos permita acompañar a las salas de teatro. Eso nos va a permitir que cada año durante este gobierno podamos hacer una destinación específica a las salas de teatro”, dice Ledesma, quien aspira a trabajar más fuerte con el sector.



El mundo tiene sus esperanzas puestas en la creación de la vacuna, que permita que los teatros puedan abrir sus puertas bajo unas mejores condiciones y el legado histórico del teatro caleño siga más vigente que nunca.



