Polémica por aglomeración en apertura de terraza artística y cultural

La inauguración de un nuevo espacio para la salsa caleña causó polémica porque a través de varios videos en redes sociales se observa que no se cumplen con algunos de los protocolos de bioseguridad, lo cual ha generado polémica.

Aglomeraciones, personas sin tapabocas y sin distanciamiento social, se observan en algunos de los videos que registraron la fiesta en el espacio 'El Pedazo', ubicado en la terraza del Mulato Cabaret, que hace hace parte de un ambicioso proyecto de turismo cultural enfocado al tema de la salsa y que incluye desde escuelas de formación, hasta espacios de baile social.



Los comentarios no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que apenas la ciudad entró en fase de vacunación de primera línea el jueves de la semana pasada y que el alcalde Jorge Iván Ospina, en reiteradas ocasiones, dijo que la ciudad "no se podía relajar con las medidas".



Ante esta situación, el primer mandatario de los caleños dijo: "Creo que nadie debiese morir cuando estamos a punto de encontrar la respuesta con la vacunación y la gente debe ser los primeros responsables. El estado no se puede agotar siempre cerrando espacios cuando los ciudadanos deben de asumirse cuando es 'tomata' que mientras no tengamos todos la vacuna, el riesgo es muy grande".



En cuanto a la organización de este evento, el alcalde Ospina envió el siguiente mensaje: "Decirle que está completamente por fuera de la legalidad, de la responsabilidad y que la indisciplina empresarial y social solamente lleva a la muerte".



Según el ultimo reporte de la Secretaría de Salud Pública de Cali, del sábado 20 de febrero, la ciudad cuenta con una ocupación de salas UCI del 81,2 por ciento (690 personas), de las cuales el 37,9% (322) son de casos confirmados y sospechosos de covid-19.



