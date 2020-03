No hay cómo enterrar a los muertos del coronavirus en Tumaco

Entre desesperada, desconcertada y afligida la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, tuvo que salir hasta un balcón de las instalaciones de la Alcaldía, para dar explicaciones y tranquilizar a un gran número de personas que violando el aislamiento preventivo, reclamaron las ayudas que ofrece el Gobierno para la población vulnerable por la emergencia humanitaria desatada por el coronavirus.

Alrededor de unas 200 personas de los estratos sociales más bajos del puerto nariñense, sin portar tapabocas y guardar las distancias que recomiendan las autoridades para evitar el contagio, se aglutinaron en la pequeña plazoleta de acceso a la alcaldía, con el fin de solicitarle los subsidios que ha dispuesto el Gobierno por la contingencia.



La escena estuvo acompañada de gritos y manoteos de hombres y mujeres que no atendieron el llamado de aislamiento de las autoridades, mientras que a pocos metros un grupo de policías observaron sin reaccionar.



Para el dirigente social Ever Castillo Solis, “lo que la señora alcaldesa de Tumaco hizo no es otra cosa que perpetuar y apoyar la aglomeración de personas de manera intempestiva, exponiendo de manera irresponsable a la población”.



El líder social manifestó que la funcionaria desconoce las observaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y señaló: “Es que el confinamiento en sus hogares es de obligatoriedad, es una manera de evitar el contagio y ser foco de infección pero eso ella no lo entiende”.



“Por favor señora no sea tan inhumana y no exponga a la gente a una catástrofe por el pésimo sistema de salud que posee el municipio y que no está preparado para asumir una emergencia social de graves proporciones”, declaró indignado Castillo.



La alcaldesa María Emilsen Angulo les dijo a quienes llegaron hasta el lugar que “si llega el coronavirus a Tumaco la situación va a hacer catastrófica, ya estamos pensando cómo vamos a atender a toda la gente”.

Reconoció en su improvisada y angustiada intervención ante los preocupados tumaqueños, que las condiciones sociales y económicas del municipio no están para atender una grave calamidad pública.



“No sabemos cómo vamos a enterrar a la gente porque no tenemos siquiera un cementerio”. Subrayó luego que si bien es cierto aún no ha registrado un caso positivo, eso no significa que de un momento a otro pueda aparecer el virus y atacar a la población.



Inclusive la funcionaria reconoció su error al dirigirse de esa manera a la comunidad cuando dijo: “Lo que estamos haciendo aquí no deberíamos hacerlo, ¿por qué razón?, ¿cómo se transmite el coronavirus?, yo aquí estoy hablando y me están saliendo particular de saliva, si le llega a alguien la persona puede quedar infectada”.



Ante la presencia de un buen número de adultos mayores, jóvenes y niños la alcaldesa les pidió que no salgan de sus casas. “Ustedes no deberían estar aquí, a mí no me han mandado mercados, a mí no han mandado plata”, subrayó con tono molesto.



Uno de los adultos mayores que la escuchaba replicó: “Nosotros no tenemos qué comer en este momento, necesitamos que el gobierno nos ayude y nos entienda por favor”.



Angulo justificó su espontánea actitud cuando aclaró: “Era mi obligación dirigirme a la ciudadanía, ese tipo de situaciones no pueden pasar porque esos son los lugares de mayores contagios y que ponen en riesgo la vida de la gente”.



Entre tanto, el obispo de la Diócesis de Tumaco, monseñor Orlando Olave, hizo un llamado a todos los feligreses a “no abusar de la libertad y en estos momentos difíciles que vivimos asumamos la realidad con esperanza, con fe y con confianza”.



