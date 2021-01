Polémica en Nariño por  posible celebración masiva en toque de queda 

Una fiesta de 15 años en una pequeña vereda del municipio de Puerres, localizado al sur de Nariño, al parecer no respetó el toque de queda ni la ley seca, medidas que fueron decretadas por la Gobernación de Nariño desde el pasado viernes 8 de enero y que se prolongan hasta las 5:00 de la mañana del martes 12 del mes en curso.



Por una red social la denuncia la hizo un medio de comunicación digital de la ciudad de Ipiales, según la cual la reunión social refleja la falta de conciencia ciudadana, en medio de la crisis hospitalaria y la emergencia sanitaria derivada del covid-19, que en el caso de Nariño este domingo ya muestra que la ocupación de camas UCI alcanza el 90,2 por ciento, el más elevado desde que empezó la pandemia.



Según la misma publicación, “en el Municipio de Puerres (Nariño), algunas familias irresponsables no respetaron el toque de queda ni otras medidas restrictivas durante el fin de semana y armaron tremenda rumba como si fuera la última de sus vidas”.



La queja que habían entregado al medio de comunicación algunos vecinos, daba cuenta que alrededor de unas 100 personas habrían asistido a la fiesta, cuyos invitados habrían disfrutado de cuy, gallina, chicha y baile entre la noche del sábado y se prolongó hasta la madrugada del domingo.



Consultado el alcalde de Puerres, Albeiro Ortiz, sobre la “rumba” que se registró en su municipio, dijo que ya investigó el hecho y comprobó que sí hubo un “encuentro familiar de 15 años en una vereda distante del casco urbano”, a la que asistieron las familias residentes en tres casas.

“El señor vino a disculparse, me dice que solo ha estado la familia de él, pero que no hubo más de 20 personas, además fue sin aguardiente”, reveló el funcionario, quien añadió que en el momento de cantarle los invitados a la niña que estaba de cumpleaños “le hicieron esa ronda, no fue más, pero hay gente que hizo grande la situación mandándola a los medios”.



Puso de presente que los comparendos correspondientes tanto al propietario de la casa como a quienes aparecen en el video, ya se hicieron efectivos por parte de las autoridades.



La vereda donde se cumplió la fiesta es Maisira, que está ubicada a unos 20 minutos de la cabecera municipal de Puerres. “La Policía estuvo verificando allá, encontraron que no hubo consumo de aguardiente, fue una reunión sana con solo la comida”, indicó.



En este municipio según el Instituto Departamental de Salud de Nariño se han registrado 123 casos positivos de coronavirus y cinco personas fallecidas.



