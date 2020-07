La posible cura para la covid-19 que están aplicando en Nariño

Los avances para lograr la tan anhelada cura del covid-19 no solo están en el escenario del Reino Unido, la China o los Estados Unidos, también los hay en el lejano y olvidado municipio de Barbacoas, en Nariño.



"El número de pacientes con covid-19 ha disminuido considerablemente, al igual que las remisiones han bajado en un 90 por ciento. Si antes eran alrededor de 15 los enfermos que eran trasladados a Pasto o Tumaco, ahora son solo 2 ó 3", dice el alcalde de Barbacoas, Adam Rincón.



Allá, a orillas del río Telembí, otrora tierra bañada en oro, donde un buen número de sus habitantes que padecían los síntomas de la terrible enfermedad que hoy en Colombia ya deja más de 7.000 muertos y en el departamento 120 fallecidos, ahora solo se habla de una sorprendente recuperación de pacientes, en parte gracias a la aplicación del Interferón beta, una proteína natural que se viene utilizando de manera inyectable para el tratamiento del cáncer y la esclerosis múltiple.

De sus alcances curativos hablan hombres y mujeres de los distintos estratos sociales de este pequeño poblado enclavado en el denominado Triángulo del Telembí, que estaban predestinados a ser remitidos a las ciudades de Tumaco y Pasto porque el Hospital San Antonio de la localidad al ser de primer nivel no cuenta con unidades de cuidados intensivos.



"Aquí estoy haciendo cosas lindas por esta hermosa tierra", dice con tono alegre el médico internista egresado de la Universidad del Cauca, Julio César Klinger Hernández, hijo de padres barbacoanos, y quien hasta los 8 años de edad jugaba y se paseaba por las calles polvorientas de la localidad.



Cuenta el galeno, oriundo de Belalcázar (Cauca), que el Interferón lo utiliza desde el año 1994 pero en dosis mínimas.



"Se llama así porque interviene en el crecimiento de los virus", explica y agrega que se trata de una medicina antiviral que pone una especie de barrera en las células y evita que los letales virus se reproduzcan en el organismo humano.



Sobre el temible covid-19 afirma que es un agente que "entra en una guerra biológica, pero el Interferón tiene cerca de 15 proteínas que protegen a las células del ser humano".



El científico caucano explica que su tratamiento es muy sencillo y no tiene mayores misterios. En vez de inyectarse el Interferón, se colocan dos gotas debajo de la lengua dos veces al día, cada una contiene de 500 a 2.000 unidades del medicamento, y a los 3 minutos se activa la barrera antiviral en el cuerpo lo que evita tanto el ingreso como la multiplicación del peligroso virus.



"Si la persona está infectada ponemos la gota, entonces reseteamos la célula y vuelve a producirse Interferón, por lo que se genera la barrera para que no entren más virus", es su explicación de una molécula a la que califica como maestra, pero además asegura que indudablemente "es la esperanza para prevenir y curar el covid-19, sí es fantástica porque hace las dos cosas que no hace ninguna otra medicina en la actualidad".



El médico Klinger aplica el medicamento a la comunidad de Barbacoas, Nariño. Foto: Mauricio de la Rosa

Consultado el especialista en microbiología sobre los ensayos del medicamento y sus resultados en la comunidad barbacoana, indica que lo ha aplicado entre 500 a 600 pacientes con covid-19 con buenos resultados, mientras que otros cinco médicos hicieron hace unas semanas lo propio en Cali, cada uno con 50 pacientes, en varias etapas y también con diagnósticos positivos.



"Todos estos pacientes han mejorado, ninguno se ha muerto, los hemos visto en etapas críticas en sus casas", agrega e insiste también que se han hecho ensayos en pacientes asintomáticos, "de modo que hemos visto todo el rango clínico del covid-19".



Klinger asegura que hace 15 días, cuando llegó a Barbacoas, el panorama era muy dramático y desalentador porque la gente se estaba muriendo.



Recuerda que "encontramos a este pueblo todo alarmado, habían de 15 a 20 pacientes diarios que se remitían a Tumaco o a Pasto, muchos de ellos regresaban muertos".



Hoy la situación ha cambiado a tal punto que afirma: "en tres días hemos bajado las remisiones de pacientes a cero, de modo que es una reducción dramática. El pueblo está más tranquilo y relajado".



El Hospital San Antonio, que permanecía congestionado de enfermos con coronavirus, ahora está prestando sus servicios con normalidad.



Klinger advierte que un reciente estudio realizado por un laboratorio británico que aplicó el mismo medicamento en varios pacientes con relativo éxito, lo que demuestra que se puede luchar contra el covid-19 con el Interferón por vía mucosa.



Además, el científico señaló que sus jornadas de trabajo diarias en Barbacoas comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 2 de la madrugada, "hemos visitado todas las cosas donde nos decían que había enfermos, muchas veces encontramos gente muy pobre, con el ambiente de covid-19 flotando allí, pero al día siguiente regresamos a verlos y todos estaban mucho mejor de salud".



Según el alcalde de Barbacoas, Adam Rincón, el Ministerio de Salud ha reiterado que los meses de agosto y septiembre serán críticos para el manejo de la pandemia en Colombia, por lo que su preocupación creció y analizó la necesidad de encontrar alternativas que permitan cuidar y proteger la salud de sus coterráneos.



Subraya que no obstante la confianza en la medicina tradicional y la acogida de las medidas de protección por la comunidad, la llegada al municipio del médico ha sido vital en la reducción de la pandemia.



"Yo puedo dar fe de la competencia profesional del médico y de su reconocimiento científico, aquí he podido conocer varios casos de pacientes recuperados", señala Rincón, quien resalta del médico su afán de servicio a la comunidad, visitando con su estrategia casa a casa a los enfermos de coronavirus.



