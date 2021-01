Alcalde de Cali reitera llamado al autocuidado, en especial, a jóvenes

El Alcalde de Cali advierte que muchos de los contagios se han presentado en el interior de las familias. En muchos casos por parte de jóvenes que asisten a fiestas clandestinas o eventos privados en diferentes puntos de la ciudad. Es por eso que el mandatario hace un llamado al autocuidado.



Para ilustrar esta situación, el alcalde Jorge Iván Ospina contó la difícil situación que vive una familia caleña.



“Conocemos la desafortunada situación de un adolescente de 16 años, que no atendiendo la recomendación de sus padres se fue a una fiesta, después comenzó a tener fiebre, pero no quiso comentar nada porque le dio pena y empezó a perder el olfato, el jovencito infectó a su abuela de 83 años y a su abuelo de 75 ellos hoy están en una unidad de cuidado intensivo y el muchacho hizo un intento de suicidio”, relató el alcalde Ospina.

“Es una tragedia por la irresponsabilidad de algunas adolescentes y jóvenes que van a fiestas privadas, se relajan en las normas de bioseguridad, llevan el virus a sus casas e infectan al ser más querido. Yo les quiero convocar e invitar que nada les va a pasar si dejan de ir a la fiesta por tres o cuatro o cinco semanas hasta que pase este pico de la pandemia”, agregó.



Alcalde atiende recomendaciones de ministerios



A pocas horas de empezar el primer ‘puente’ festivo del año, el alcalde Jorge Iván Ospina reiteró que mantiene las medidas restrictivas como el pico y cédula, ley seca y toque de queda, como una manera de afrontar la alta ocupación de las salas UCI. Incluso, agregó que se estudiarían medidas más severas según lo indique la situación.

En la noche del miércoles, 6 de enero, el Gobierno nacional, a través de sus ministerios del Interior, Salud y Protección Social, envió una circular de medidas focalizadas para municipios con alta afectación, dirigida a gobernadores y alcaldes municipales y distritales.



A través de tres páginas, el documento plantea unas recomendaciones de medidas restrictivas para municipios con diferentes niveles de afectación por covid-19. El texto también incluye sugerencias para reforzar campañas de pedagogía y educación sobre temas como la importancia del autocuidado y evitar las aglomeraciones.



Ante este documento, el mandatario caleño expresó que lo acoge y adicionalmente tendrá medidas más estrictas.



“Nosotros nos acogemos, pero vamos a ser más estrictos en nuestra ciudad. Vamos a tener toque de queda y ley seca extendido desde este viernes y hasta este lunes. En nuestra ciudad no puede circular las personas y quisiera decirles a los viajeros que no vengan ni salgan, y que todos hagamos un esfuerzo por esta batalla de cuidar la vida, pero también mantendremos ley seca y toque de queda el día jueves y daremos la oportunidad para que el lunes en la tarde reingresen más de 120 mil vehículos que han salido de la ciudad los últimos días”, precisó el alcalde Ospina.



El mandatario caleño no descarta que después del ‘puente’ de Reyes Magos continúe con medidas como la ley seca.



“Nosotros vamos probablemente a mantener ley seca y toque de queda desde el 12 de enero en adelante, pero vamos a esperar estos días para revisar las estadísticas y las cifras, porque es la evidencia científica la que debe conducir las decisiones”, indicó el Alcalde de Cali.



Para la Alcaldía es de vital importancia reducir al máximo el nivel de ocupación de las salas UCI, que pese a tener una leve mejoría en las últimas horas, no deja de ser preocupante.

“Tuvimos una ocupación de salas de cuidado intensivos para causa covid de cuatro puntos, en la que bajamos de 97 a 93 puntos. También reducimos la ocupación de cuidados intensivos para otras causas. Esto es poco pero muy importante en el dramatismo que hoy se vive”, dijo Ospina.



Ante esta situación, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, explica que se pasó de 492 pacientes en UCI a 493, lo cual considera que “no es una disminución significativa”, más bien la define como una “estabilidad en ocupación de un 97 a un 96 por ciento”.



“Continuamos en una situación preocupante para el manejo de estas unidades y desarrollando nuevas estrategias para contener la derivación de personas de alto riesgo a las salas de cuidados intensivos. Estamos ya implementando la estrategia de contención hacia UCI, haciendo un cerco epidemiológico de los familiares de las personas que estuvieron en UCI en los últimos días, detectando a los adultos mayores de alto riesgo, llevándoles el hospital móvil a la vivienda, con consulta médica, detección de riesgos y de ahí en adelante hasta darle un manejo médico adecuado”, agregó la funcionaria.



CALI