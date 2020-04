Mujer pidió comida para ella y su hija en Twitter y se volvió viral

Algunos caleños que se encuentran desempleados o quienes viven del trabajo diario se han quedado sin un apoyo y base económica para sobrevivir en la cuarentena. Muchos han tenido que recurrir a diferentes medios como las redes sociales para pedir ayuda.Es el caso de Nury Perea, estudiante de Contaduría Publica, que ante la necesidad publicó en su Twitter que necesitaba ayuda para comer ella y su hija.

Ella trabajó hasta octubre del año pasado en la Registraduría Pública como asistente administrativa en las temporadas de elecciones políticas, después tuvo que seguir buscando trabajos del día como hacer aseo en casas y ayudar en restaurantes.



La medida tomada por el Gobierno Nacional de cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio, le impidió a Perea seguir trabajando y cubrir sus gastos personales. Esta mujer se encuentra sola con su hija de siete años y sin tener nada de comida, se vio obligada a solicitar ayuda en redes sociales el martes 21 de abril.

Buenas tardes, alguien de buen corazon que nos pueda hacer el favor de regalarnos un mercado, se lo agradeciriamos con todo el corazon, vivo sola con mi hija de 7 años.

Direccion: calle 91 # 26a1-25 primer piso.B/ puertas del sol sector 4.

Celular: 3506277671.

Gracias por su ayud pic.twitter.com/f2W6BtEdAg — nury (@nurypere2) April 21, 2020

“He recibido ayuda gracias a Dios, la mayoría de personas me han podido consignar dinero a la cuenta porque les da miedo salir” anotó Perea.



Esta mujer dice que tuvo que recurrir a Twitter porque no tuvo otra forma. Según ella, el Gobierno les había prometido una repartición de mercados en su sector, “vivo en la Comuna 14, Puertas del Sol y por acá no ha pasado nada”.



Perea ha logrado recaudar más de un millón de pesos, con este realizó un gran mercado para repartir también a 15 vecinos que se encuentran en su misma situación.

Por ahora, se siente agradecida con quienes le brindaron el apoyo económico y sigue solicitando ayuda para quienes lo necesiten.El mercado que logró hacer tendría una duración aproximada a los 15 días.

