Alcalde de Cali ofrece un hotel con Netflix a quienes vivan hacinados

El alcalde de Cali sigue buscando que la población en Cali entienda que debe respetar la cuarentena para no aumentar el riesgo de contagio de coronavirus, pues en la ciudad murieron otras dos personas, una mujer, de 65 años, y un hombre, de 78, ambos con enfermedades de base. Además, el Valle del Cauca ya tiene 775 casos de contagio.

Es por ello que la Alcaldía concertó con los dueños de un apartahotel para que allí lleguen personas sin recursos y que vivan en hacinamiento, con el fin de que puedan pasar el aislamiento preventivo obligatorio de una manera más segura.

El mandatario dijo que se les garantizarán los alimentos, los datos para redes móviles, el uso de servicios públicos y hasta tendrán una tarjeta de Netflix para que puedan entretenerse con la programación que ofrece la plataforma.



“Por Dios, cómo les hacemos entender que es el aislamiento, aislamiento para frenar el contagio”, sostuvo Ospina.



"Esto, para quienes no tengan los recursos para cumplir esa medida, estando contagiado o bajo estudio por sospecha de tener el virus", afirmó Ospina.



Volvió a preguntarse: "¿Qué pasa Cali? Hay que aplanar la curva. No generar más riesgo de contagio".



Así mismo recordó que ya está operando el grupo de los cazacovid-19, para dar con el paradero de aquellos pacientes positivos de la enfermedad y que se encuentran en las calles, cuando tienen que estar aislados en sus casas en cuarentena.



El Alcalde dijo que cuarentena es no salir. Solo deben salir las personas que no están enfermas y solo una por familia para hacer trámites bancarios o comprar alimentos en supermercados.



Entre tanto, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), en el Valle del Cauca, informó que la crisis los está azotando a tal punto de que muchos de sus dueños temen no tener la forma de abrir, nuevamente.



La crisis para este sector económico en Cali y en el Valle del Cauca es inminente. Según Cotelco, la reducción de ocupación es del 98 por ciento.



