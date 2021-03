Cómo es hacer cine en la nueva normalidad colombiana

Hace un poco más de un año, ante la incertidumbre mundial por el avance vertiginoso de la pandemia del coronavirus, el sector audiovisual fue uno de los primeros en cerrar. Se guardaron proyectos, se cancelaron producciones, pararon rodajes, incluso, se suspendió el Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci) que se encontraba en curso.



Esta situación lo cambió todo: puso a los grandes canales de televisión a repetir series de otros años y a algunos cineastas a producir trabajos cortos desde lo virtual.



Solo unos cuantos realizadores se le midieron al reto de producir bajo unas nuevas condiciones impuestas por el covid-19. Sus experiencias son el reflejo de una luz al final del túnel que cineastas y gremio audiovisual empiezan a ver para realizar trabajos en esta nueva normalidad.

Minimizar los riesgos y medidas estrictas

Gerylee Polanco Uribe, reconocida investigadora y productora audiovisual que ha estado en filmes como ‘El vuelco del cangrejo’ (2010), ‘La Sirga’ (2012), ‘Los hongos’ (2014) y ‘Epifanía’ (2016), es muy versátil a la hora de trabajar sus proyectos y ante las dificultades prefiere superar grandes retos y buscar soluciones.



Como resultado de su trabajo, el diciembre logró grabar una producción y en estos momentos adelanta otra con ciertas medidas.



Para la productora caleña, una de las alternativas para rodar en estos tiempos de pandemia es minimizar los riesgos y ser estricto con temas de desinfección. Para ello, considera que se deben realizar inversiones en temas de bioseguridad.



“Los productores estamos invirtiendo en las pruebas PCR para garantizar si que se van a entrar en contacto de manera colectiva no tengan contagio. En adelante se aplican los protocolos de bioseguridad que hemos venido conociendo todo este año, como el uso obligatorio y de manera permanente el tapabocas, que además esté bien puesto y que cubra nariz y boca. La limpieza debe ser permanente; desinfección en las manos con alcohol y lavarse con agua y jabón”, explica Polanco.

Gerylee Polanco Uribe, productora, investigadora y docente. Foto: Archivo particular Gerylee Polanco Uribe, productora, investigadora y docente. Foto: Archivo particular

Otro de los cuidados que considera que se debe tener en cuenta es el distanciamiento físico, uno de los temas que considera complejo, porque “en una producción donde tienes que estar en contacto con un personaje, tienes que revisar la cámara, ponerle un micrófono y esas son cosas que uno no puede evitar, sin embargo se intenta resguardar esas distancias, así como el contacto en la interacción y la garantía siempre son tener las manos desinfectadas y el tapabocas”.



Para Polanco, quien también ha dirigido múltiples proyectos, los equipos de rodaje se deben limpiar mucho más que antes y se debe desinfectarlos de manera continua.

“Ya en otras etapas de desarrollo, como posproducción se pueden adelantar en teletrabajo y así es como venimos haciendo en la pandemia y permite avanzar en las labores”, añade Polanco Uribe.

Una oportunidad para mejorar los procesos

Entre tanto, Dago García, vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión, considera que desarrollar grabaciones durante la pandemia, más que una dificultad, también es una oportunidad de mejorar todos los procesos.



“Grabar en pandemia obliga a perfeccionar todos los procesos pues requiere un tiempo que hay que dedicarle a los protocolos de seguridad, tiempo que se le ‘roba’ a la producción. En este sentido el tiempo (el insumo más costoso) se acorta y obliga a que los trabajos de preproducción y planificación sean más rigurosos para lograr un alto grado de eficiencia en el set. Se podría decir que el ‘truco’ está en ‘pensar’ más en la ‘pre’ y ‘ejecutar’ más en la ‘pro’”, indica García, quien también ha estado en innumerables proyectos de cine.

La experiencia de grabar en una ‘burbuja’

Contar la vida de la icónica bailarina vallecaucana a quien llamaban ‘Amparo Arrebato’, quien con su manera de bailar y disfrutar la salsa se convirtió en una de las reinas de las pistas caleñas, incluso, en la protagonista de una de las canciones de Richie Ray & Bobby Cruz, fue uno de los retos que decidió asumir la productora Container Films junto al canal regional Telepacífico.



David Vergara, experimentado actor, productor y director de Container Films, estuvo al frente de las grabaciones de ‘Amparo Arrebato, la negra más popular’, una serie grabada en pandemia y bajo unos protocolos de bioseguridad a manera de ‘burbuja’.

Lograr realizarlo no fue una tarea sencilla, debido a que tuvieron que explorar alternativas de rodaje.



“Grabamos cuando había pasado la parte crítica, pero no había vacunas, y los únicos protocolos de bioseguridad eran usar tapabocas, limpiarse las manos, el distanciamiento social… así que nos inventamos un plan muy bien hecho, lo llevamos a cabo cumplidamente entre 104 personas y afortunadamente nadie salió contagiado de covid”, cuenta.



El primer paso que dio Vergara y su equipo fue crear una mesa de trabajo para idear los protocolos “muy ambiciosos y muy chéveres pero no se pudieron dar”. Esto los llevo a aplicar el ‘plan B’, que era ser estrictos con los tapabocas, lavado de manos y a invertir más en la compra de elementos de bioseguridad.

La producción de 'Amparo Arrebato, la negra más popular', logró crear una burbuja para poder grabar de manera biosegura. Foto: Container Films El actor Lucho Velasco junto a Oscar Rodríguez y David Vergara, de Container Films. Foto: Container Films Con protocolos de bioseguridad, la producción de la serie 'Amparo Arrebato, la negra más popular' realizó el rodaje en diferentes locaciones de Jamundí y Cali. Foto: Container Films

“La otra parte fue que tuvimos que meter a todo el equipo de producción en una finca para que estuvieran los mismos con los mismos todos los días; no los dejábamos salir a rumbear, ni a vaguear, ni nada. La finca menos mal tenía piscina y todo, entonces el día de descanso no podían irse al pueblo a la discoteca, sino quedarse en la finca, y que pudieran tener cervecitas, meterse a la piscina, gozarse la vaina sin tener que salir y así estar blindados”, cuenta Vergara.



En cuanto a los trabajos en la calle, el director de Container cuenta que todo el equipo estuvo alejado de la gente del común con el fin de reducir los riesgos. Así lo hicieron entre las 104 personas del equipo.



Otro de los puntos clave para poder rodar fue realizar pruebas PCR antes, durante y después del rodaje, que salieron negativas, destaca Vergara.



Durante el rodaje de la serie, también se contó con dos paramédicos, listos para cualquier emergencia y que estaban pendiente de los temas de atención inmediata.

El resultado no pudo ser mejor. Esta producción logró seis nominaciones para los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual que se entregarán a finales de este mes.



Bajo esta fórmula, la productora también grabó el videoclip de la joven cantante Alisson Joan, quien también actuó en ‘Amparo Arrebato’.

Grabación del videoclip de la cantante Allisson Joan. Foto: Container Films

“Estuvimos en el detrás de cámaras casi 60 personas, con todo los protocolos de bioseguridad, encerrados en una sola locación”, agrega David Vergara, quien considera que uno de los éxitos de rodar en pandemia es la responsabilidad y compromiso de cada persona por cuidarse y cuidar a los demás.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

EL TIEMPO CASA EDITORIAL

CALI

