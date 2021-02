En el Valle todo está listo para empezar el proceso de vacunación

A partir de mañana, miércoles, 17 de febrero, se tiene presupuestada la llegada de las vacunas contra el covid-19, y a partir del jueves, se dará inicio a la vacunación en Cali y el Valle del Cauca, tal como lo anunciaron el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora Clara Luz Roldán.

“El jueves es un día histórico para los vallecaucanos”, calificó la primera mandataria de los vallecaucanos, Clara Luz Roldán, al señalar que empezará el proceso de vacunación en el departamento, para lo cual, asegura que todo se encuentra preparado.



“Empezamos el jueves y a los 15 días nos llega la segunda dosis que es la de Pfizer que tenemos que volver a vacunar a las 5184 personas, y de ahí van a seguir llegando cada 8 y 10 días. Sabemos que la primera fase es el cien por ciento del personal de la salud, que son 13 mil funcionarios de la primera línea y los mayores de 80 años están aproximadamente 50 mil en Cali y 60 mil en el resto del departamento”, indica la Gobernadora.



Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, precisó que la primera persona en ser vacunada será la enfermera Sandra Milena Herrera, de quien aseguró: “fue seleccionada por su entrega, sacrificio y responsabilidad”.



Ospina añadió que en esta primera etapa también vacunarán en las diferentes salas de cuidados intensivos con 5184 dosis.

“Estamos hablando de 24 clínicas públicas y privadas que tienen Unidades de Cuidado Intensivo donde está el personal que más ha estado expuesto y a quien no solamente debemos de proteger, sino brindar gratitud de estos meses de arduo trabajo”, destaca Ospina.



El mandatario caleño asegura que la ciudad se encuentra preparada con toda su operación logística para realizar este proceso de vacunación: “Tenemos toda la logística, los cuartos refrigerados, la cadena de frío garantizada, el portal donde se registra el beneficiario, la seguridad intrínseca y externa para este desarrollo, los vacunadores calificados… Hay mucha experiencia en los procesos de inmunización y tenemos las herramientas de cómo hacer este con lujo de detalles”, agrega el Alcalde de Cali.



Una de las preocupaciones de muchos ciudadanos es la garantía de la seguridad y dosis de los usuarios. Por eso, tanto la Alcaldía como la Gobernación, cuentan con los elementos necesarios para mantener las condiciones de la vacuna.



“Hay un dispensador que trae las dosis y cada una de las vacunas viene escriturada. Viene con el nombre, la dirección, le beneficiario integral y se tiene que registrar, de tal forma que no nos van a sobrar vacunas. Y el otro tema es que una vacuna se puede malograr si se rompe la cadena de frío. Lo que ha liderado la doctora Lesmes (María Cristina) y la doctora Miyerlandi (Torres) es el estricto cumplimiento de los protocolos de cadena de frío para que la vacuna no vaya a sufrir daño”, puntualiza el alcalde Ospina.



