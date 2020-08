Frente al covid-19, las EPS hacen mal casi todo: Alcalde de Cali

Cali tiene la particularidad de estar afrontando la pandemia con un médico como alcalde. Jorge Iván Ospina, cirujano y exdirector del Hospital Universitario del Valle, dice que esto le ha permitido dialogar con mayor fluidez con epidemiólogos y salubristas, pero, a la vez, le ha impuesto una mayor responsabilidad.



El mandatario, de 54 años, ha optado por medidas diferentes a las que otros han tomado, como promover un antiparasitario para tratar el covid-19, lo cual luego fue desaconsejado por el Gobierno Nacional.



Ospina habló con EL TIEMPO sobre el manejo de la crisis de salud pública en la capital vallecaucana.

Usted respaldó la propuesta del Alcalde de Medellín de pedir una brigada médica cubana para la crisis. ¿Por qué le parece necesaria?

Una pandemia es un problema global. Mal haría una sociedad al cerrar las puertas al intercambio científico, de talento humano y de experiencias. Es una herejía no poder recibir apoyo internacional en una pandemia, sobre todo de un país que ya la ha superado.

¿Cali ya necesita estos médicos o se trata de una precaución para el futuro?

En este momento tenemos el talento humano para resolver este estado de la crisis, pero la situación es muy volátil, y fácilmente se puede pasar del pleno abastecimiento a la necesidad. No hay que olvidar que el talento humano local está sometido a grandes presiones. Tienen jornadas laborales extenuantes, son el grupo poblacional más infectado con covid-19, y es necesario constituir reservas estratégicas para los momentos más agudos de la pandemia.

El Gobierno dijo que la pandemia se enfrentará con personal del país. ¿Cree que en su respuesta medió el tema ideológico?

Creo que hay personas, no todo el Gobierno Nacional, que son demasiado prisioneros de su ideología. Cuando de salvar vidas se trata, las ideologías deben ser subordinadas al único principio de proteger y promocionar la vida de todos y de todas.



Por eso no es bueno tener el discurso que imposibilita la llegada de médicos cubanos para salvar vidas y, al mismo tiempo, promocionar el discurso que estimula la llegada de soldados norteamericanos.



Usted demandó a las EPS por demoras en la entrega de pruebas. ¿En qué están fallando concretamente?

Lo están haciendo mal casi todo, ahora y de tiempo atrás. No tienen identificada su población, con su perfil epidemiológico, para conocer sus factores de riesgo. Y, además, no van al ritmo que demanda la pandemia en cuanto a tener pruebas de laboratorio oportunas.



No sirve de nada recibir un examen de covid-19 post mortem, como está ocurriendo, o 10 y 15 días después de que el paciente fue infectado. Estas demoras hacen inane la posibilidad de tomar decisiones y hacer proyecciones y cercos epidemiológicos.

Ad portas de un pico, ¿por qué optar por el aislamiento voluntario?

Los indicadores que tiene Cali son distintos, nuestra velocidad de transmisión y de ocupación de UCI es menor. No puedo gastarme en este instante una decisión que probablemente vamos a necesitar más adelante.



Lo segundo es que el éxito de la estrategia está en la conciencia ciudadana y la conciencia se construye con responsabilidades compartidas. Le estamos apostando todo a la pedagogía.



Un ciudadano educado puede asumir el aislamiento como comportamiento cultural; un ciudadano encerrado, con un policía al lado, es una acción equivocada en términos de lo que debe ser el papel del Estado.

¿Cómo van los ensayos con Ivermectina, cuyo uso fue desaconsejado por el Gobierno Nacional?

Por recomendación de comités científicos recibimos la iniciativa de usar Ivermectina y decidimos promocionar su uso para reducir las posibilidades de derivación a UCI.



Pero el Invima, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud nos señalaron que mejor desarrolláramos una investigación controlada antes. Se están adelantando esos estudios con la Universidad del Valle y con dos grupos de investigación de la ciudad.

¿Ha habido un buen diálogo entre el poder nacional y el regional ante la crisis?

El Presidente ha hecho una buena labor centralizando la gestión, adquiriendo ventiladores y orientando presupuestos en rutas de la pandemia. Sin embargo, mi pedido es que los entes locales podamos tener una fuente de financiación del Banco de la República, con la que tengamos tres o cuatro años muertos para crédito a 10 o 15 años. Esto posibilitaría las inversiones desde lo local, para poder movilizar la economía.

JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

REDACCIÓN EL TIEMPO