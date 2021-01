Caleños se le miden a pruebas gratis para saber si tienen covid-19

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que la propuesta con la Empresas de Sociales del Estado (ESE) ha sido bien recibida por la comunidad. La estrategia busca prevenir e identificar riesgos en la salud.



Desde el pasado fin de semana se han tomado más de 5.000 exámenes con un diez por ciento de positivos.

En la fila para tomarse la prueba de covid-19, Pilar Arias aprovechó una vuelta de banco para saber si no carga el virus.



“Yo me siento bien, pero nadie está a salvo. Por eso vine a Bulevar pero la cola está larga”, decía la ama de casa del sur caleño.



Más atrás, Antony, un estudiante, decía que se facilita “saber cómo estamos”.

🚑🚶‍♂️🚶‍♀️🙋‍♂️👨‍👩‍👧‍👦 150 pruebas #Covid19 gratuitas hemos realizado al suroriente de Cali a ciudadadanos que están afiliados a diferentes EPS.

Lugar: Iglesia San Joaquín (calle 42 con carrera 46 esquina barrio Mariano Ramos). pic.twitter.com/tGULyY3k6X — Red de Salud Suroriente E.S.E #GuardianesDeVida (@ESEsuroriente) January 19, 2021

Las pruebas se realizan en 13 puntos, así:



La Red de Salud del Oriente, 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en esquina del colegio Nuevo Latir. Hasta el jueves será en el hospital Carlos Holmes y centros de Salud de El Diamante, El Vallado, Llano Verde y Marroquín Cauquita.



La Red de Salud Ladera, hasta el domingo 24 de enero, de 9 a.m. a 1 p.m. en Parque El Ingenio. Carrera 70 No 2-21 de Caldas.



La Red de Salud Centro ESE, de 9 a.m. a 4 p.m. en El Guabal, cancha de El Rodeo, Cristóbal Colón y hospital Primitivo Iglesias.

La Red de Salud del Norte, de 9 a.m. hasta las 2 p.m. en Bulevar, Alfonso López 1 y 3 en galería Alfonso López (19 de enero), Brisas de Los Álamos, San Luis, colegio Pedro Antonio Molina.



La Red Suroriente, de 9 a.m. a 4 p.m., en el hospital Carmona, La Unión, calle 40 con 42 (21 y 24 de enero), Mariano Ramos, carrera 46 con calle 41 A de Mariano (19 y 22 de enero); y El Caney, carrera 81 #47–33 (20 y 23 de enero).

También le recomendamos:

-En Ipiales ya no hay camas en UCI debido a aumento de casos de covid



-Almanaque Bristol: oráculo de la cultura popular, mira lo virtual



-Una hora de angustia con trabajador atrapado por el desplome de muro