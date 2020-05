Baile, cantos y nada de tapabocas durante masivo sepelio en Tumaco

En medio de los llamados de la alcaldesa de Tumaco se conocieron, a través de las redes sociales, unos videos en los que aparecen en pleno sepelio en una vivienda de la zona urbana de Tumaco. Allí, un grupo de jóvenes baila y canta alrededor del ataúd.En las imágenes aparecen dolientes sin tapabocas, sin guantes y sin guardar los dos metros de distancia entre sí.

La alcaldesa de este puerto del Pacífico en Nariño, María Emilsen Angulo, volvió a expresar su angustia porque sus dos hospitales se encuentran colmados de pacientes con coronavirus.



El sepelio corresponde al de un hombre que murió cuando se movilizaba en una motocicleta, en un cruce de disparos con efectivos de la Policía Nacional.



Las autoridades dicen que el joven habría presuntamente hurtado dinero a un hombre en una vía del centro de la localidad; después de que no atendiera la orden de pare, en uno de los retenes que realizaban los uniformados, ocurrió el cruce de disparos. Los allegados dicen que él no era un asaltante.

En el video se aprecian las expresiones de familiares y amigos alrededor del féretro. Inclusive, se observa a un niño al que una mujer lo tiene cargado; al tiempo, algunos hombres lo acarician y lo abrazan por encima del féretro.



Angulo lamentó la muerte, pero indicó que los ciudadanos deben entender que corren riesgos en sus familias y comunidades.



“Esto va a seguir aumentando, tenemos que seguirnos preparando para eso”, reitera. Y dice que ahora el principal reto es cuidar a los adultos mayores, pero anuncia que tomará nuevas medidas en las próximas horas para mitigar la grave emergencia.



En Tumaco, el martes, según el Instituto Nacional de Salud, se pasó de 60 casos positivos de covid-19 a un total de 102 casos, el mayor número en el departamento de Nariño, desde cuando empezó el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.



Solo el martes se registraron 42 nuevos casos, mientras que preocupa a las autoridades la novedad de que en la zona rural de Tumaco ya se conocieron los primeros contagios entre la población.

MAURICIO DE LA ROSA

Para EL TIEMPO

PASTO