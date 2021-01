Drama de artistas caleños cuando 'el chavo' no les llegó por el virus

Desde muy pequeño, Edwin Roa, más conocido como ‘Profeta’ la ha tenido clara. Quería dedicarse a la música, no para hacerse famoso, sino para contar historias y realidades sociales que respira en su entorno y a través de ellas, generar conciencia para ayudar.



El crecer en Siloé, le ha ayudado a entender temas como las desigualdades sociales y que sus letras deben estar enfocadas en servir a los demás.



“Al nacer y crecer en un barrio como Lleras Camargo en la comuna 20 (Siloé), siempre he entendido a Cali como una ciudad de luces y sombras; una ciudad que te inspira, que hay que saber apreciar, y sin embargo, con la que debemos ser críticos por su terrible desigualdad social”, expresa Roa, quien es licenciado en Música de la Universidad del Valle.

Después de trasegar en grupos de hip hop y música urbana, durante esta pandemia, ‘Profeta’ decidió emprender su proyecto en solitario y ahora se hace llamar ‘El Pro’, para presentar ‘El chavo no llegó’, una canción “inspirada en la realidad de muchos artistas durante la pandemia” y que plantea una mirada crítica “al desarrollo de la industria musical y cultural en el país”.



Cuenta el cantante caleño, que decidió emplear el término ‘el chavo’, que se emplea mucho “en nuestros barrios del Pacífico colombiano para referirnos al dinero, a la ‘money’, ‘al botín’…”.



Cuando ‘el chavo’ no llega



Durante esta situación de pandemia, ‘El Pro’, al igual que la gran mayoría del gremio musical, sufrió por varios momentos la dureza de no poder llevar ‘el chavo’ que tenía presupuestado para su casa.

Es por eso que el artista caleño considera que: “Han sido meses muy duros, donde no se tocó en vivo, no hubo circuitos, participación o invitación a festivales o

Edwin Roa emprendió su proyecto en solitario, cuya canción 'El chavo no llegó' está en plataformas digitales o través de YouTube. Foto: Archivo particular Edwin Roa emprendió su proyecto en solitario, cuya canción 'El chavo no llegó' está en plataformas digitales o través de YouTube. Foto: Archivo particular

“Esto para ‘El Pro’ fue el impulso para empezar a generar contenido en solitario, desde el encierro y las herramientas que disponía para dejar una voz de aliento a la gente, amigos y colegas que estaban en la misma situación o una más dura aún”, agrega.



Cómo músico sabe que es difícil vivir solo de su arte, es por eso que no se queda quieto y a través de su profesión logró emplearse como docente en una institución educativa, que le ha permitido conseguir algunos ‘chavos’ para “sobrevivir dignamente”.

Estímulos gubernamentales, una alternativa

​

Javier Devia, líder de la agrupación Ra La Culebra, conocida por sus sonidos, que pueden ir desde lo experimental hasta el rock, considera que clave tener un plan b o alternativa para solventar los momentos difíciles.



“Como Ra La Culebra, nosotros perdimos mucha plata en tiquetes que compramos con anterioridad para unas giras que estaban bien pagadas y solventadas. Digamos que nosotros ya nos están pagando bien en Chile y México, entonces cancelar estas giras implicó, que aparte de que ‘el chavo’ no llegó, perder plata, fue difícil”, cuenta Devia.

Los integrantes de Ra - La Culebra compartieron con Fabian 'Tweety' González , extecladista de Soda Stereo y uno de los mejores productores musicales de Latinoamerica Foto: Cortesía Ra - La Culebra La banda propone nuevas fusciones en escena Foto: Cortesía Ra - La Culebra

Ante este panorama decidió buscar alternativas y una que encontró fue apuntarle a estímulos gubernamentales que durante la pandemia otorgaron administraciones a nivel local, regional y nacional.



“Lo artístico está en ‘stand by’: bares cerrados, grandes conciertos que no se pueden hacer, sitios con aforos muy limitados… entonces las técnicas se lo comen a uno en costos, por eso hay que aplicar a estímulos de gobernaciones, alcaldías y ministerios. En esos temas, la banda es fuerte, en especial, en la formulación de proyectos”, agrega Devia.



Al igual que a ‘el Pro’, el líder de Ra La Culebra también acudió a su talento como productor, para adaptarse a la virtualidad y producir el Fiura y el Concierto joven de la Feria de Cali.

“Aunque en ese sentido estuve empleado, me tocó aprender. El experimento no fue nada agradable, pero tocó cambiar la manera de pensar, ahí está la clave del éxito y la dificultad para muchos, porque salirse de lo cotidiano es lo que se va convirtiendo en un reto para muchos. Algunos lo asumimos, otros no”, sentencia Devia.



En las artes escénicas tampoco hubo ‘chavo’



Más allá de la música, la canción de El Pro también aplica para las artes escénicas, donde para la gran mayoría ‘el chavo’ tampoco llegó.



Diego Velasco, creativo actor y productor teatral, amante de los espectáculos de teatro musical estilo Broadway y asistente ejecutivo del coreógrafo caleño Sergio Trujillo, ganador del Premio Tony, en Estados Unidos, ha sufrido los efectos de la pandemia en este gremio.

“Para los que nos dedicamos al teatro, evidentemente la no presencia de público es un gran problema. A raíz de la pandemia, tocó transformar un poco la idea y tratar de buscarla, pues no es tan fácil como grabar la obra y ponerla en redes sociales. En mi caso me tocó escribir unos proyectos encaminados a trabajar desde lo virtual, y probablemente no se tuvo la misma experiencia”, cuenta Velasco.

Diego Velasco, actor, director teatral y creador de Dteatro Producciones. Foto: Archivo particular

Esta vivencia le enseñó que ante momentos difíciles existen otras opciones viables de crear. Asegura que no es un camino fácil, pero si un aprendizaje que la pandemia le ha dejado.



